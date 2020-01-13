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Медведев поручил выделить до 22 млн рублей на закупку лекарств детям

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Медведев поручил выделить до 22 млн рублей на закупку лекарств детям

Речь идет о восьми незарегистрированных в РФ препаратах

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил выделить до 22 миллионов рублей на закупку не зарегистрированных в России препаратов для лечения детей с тяжелыми хроническими заболеваниями. Об этом он рассказал на совещании с вице-премьерами, сообщает РИА Новости.

"Речь идет о восьми незарегистрированных в нашей стране лекарственных формах ряда специальных препаратов, таких как фризиум, клобазам и некоторые другие", - отметил Медведев.

Глава кабмина напомнил, что подобные меры принимались в 2019 году, "чтобы помочь больным детям, которым нужны такие лекарственные средства, а такие психотропные средства у нас не выпускаются". "Закон запрещает приобретать препараты, не зарегистрированные, а у Московского эндокринного завода, который занимается этими закупками, лицензия на ввоз таких психотропных препаратов есть, поэтому он продолжит приобретать и распределять эти препараты между пациентами", - добавил Медведев.

С 1 марта 2020 года также вступают в силу поправки в закон об обращении лекарственных средств, на основании которых врачи на регулярной основе смогут без проблем назначать пациентам, в том числе несовершеннолетним, наркотические, психотропные препараты, даже если они не зарегистрированы и не производятся в России.
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