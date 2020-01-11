Происшествия

сегодня, 16:55

Снегоуборочная машина врезалась в легковушку

15 1381
#ДТП
2
Снегоуборочная машина врезалась в легковушку

На дорогах в данный момент творится, как говорится - "черт-те что"

В Липецке продолжается снегопад и борьба со снегом на дорогах. Но и множатся ДТП. 

На кольце проспекта 60 лет СССР у баптистской церкви и парка Победы снегоуборочная машина догнала начавшую останавливаться у снежного заноса легковушку и ударила ее сзади. 

15 1381
#ДТП
2

Комментарии (15)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

житель

6 минут назад
Один вопрос, впереди идущая машина нагребла сугроб,легковой сбавил скорость,чтоб бампер не поломать.
ответить

Мэ

18 минут назад
Что вы пристали с этим снегом. Писать больше не о чем???
ответить

Снегоуборщик

20 минут назад
Не фиг под ногами путаться!!!
ответить

Да уж

21 минуту назад
Кухаркина, Как это не надо убирать??? Им за это деньги платят,машины заржавели уже от безделья
ответить

Саня

33 минуты назад
Баба нюра, точно. А куда спешить.
ответить

Саня

34 минуты назад
Точно. А куда спешить.
ответить

Кухаркина

38 минут назад
Жители города! Только без паники, снег растает сам, нет смысла его убирать - тратить сил и ресурсов на него! Это всего лишь дело времени, пару дней потерпеть, - и снега нету! Растает сам, вот увидете сами!
ответить

Кухаркина

42 минуты назад
Жители города! Только без паники, снег растает сам, нет смысла его убирать - тратить сил и ресурсов на него! Это всего
ответить

///

48 минут назад
баба нюра, плохому танцору...мягко говоря- музыка не та...а стекло заднего обзора для чего, он что не видел снегоуборочную...убирают плохо, не убирают тоже все такие сякие
ответить

Ой

48 минут назад
Как больно , больше не буду под ногами путаться
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

На въезде в Лебедянь грузовик сошел с трассы
#ДТП
На въезде в Лебедянь грузовик сошел с трассы

сегодня, 15:20

Происшествия
На трассе Липецк-Усмань перевернулся автомобиль
#ДТП
15
На трассе Липецк-Усмань перевернулся автомобиль

сегодня, 14:24

Происшествия
Снегопад и гололед: по всему городу аварии
#ДТП
35
Снегопад и гололед: по всему городу аварии

сегодня, 14:01

Происшествия
На трассе Липецк-Грязи микроавтобус улетел в кювет
#ДТП
8
На трассе Липецк-Грязи микроавтобус улетел в кювет

сегодня, 13:24

Происшествия
В Липецке автобус сбил человека
#ДТП
10
В Липецке автобус сбил человека

сегодня, 13:20

Происшествия
В Липецке автомобиль врезался в столб
#ДТП
17
В Липецке автомобиль врезался в столб

сегодня, 12:40

Происшествия