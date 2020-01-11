Снегоуборочная машина врезалась в легковушку

На дорогах в данный момент творится, как говорится - "черт-те что"

В Липецке продолжается снегопад и борьба со снегом на дорогах. Но и множатся ДТП.



На кольце проспекта 60 лет СССР у баптистской церкви и парка Победы снегоуборочная машина догнала начавшую останавливаться у снежного заноса легковушку и ударила ее сзади.



