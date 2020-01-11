Происшествия
сегодня, 16:55
Снегоуборочная машина врезалась в легковушку
На дорогах в данный момент творится, как говорится - "черт-те что"
В Липецке продолжается снегопад и борьба со снегом на дорогах. Но и множатся ДТП.
На кольце проспекта 60 лет СССР у баптистской церкви и парка Победы снегоуборочная машина догнала начавшую останавливаться у снежного заноса легковушку и ударила ее сзади.
На кольце проспекта 60 лет СССР у баптистской церкви и парка Победы снегоуборочная машина догнала начавшую останавливаться у снежного заноса легковушку и ударила ее сзади.
житель
Мэ
Снегоуборщик
Да уж
Саня
Саня
Кухаркина
Кухаркина
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Ой