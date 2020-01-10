В России

сегодня, 17:43

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

235
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Уволено пять сотрудников

Пятеро сотрудников уволены из центрального аппарата ФСБ после нападения предполагаемого стрелка Евгения Манюрова 19 декабря 2019 года. Об этом изданию Znak.com сообщил источник в силовых структурах.

По его словам, работы лишились силовики, занимавшие «хорошие должности», которые снимали на камеры мобильных телефонов нападение стрелка на приемную ФСБ и спецоперацию по его ликвидации. Также уволены те, кто пересылал эти видео в мессенджерах и передавал записи прессе.

Еще около 10 сотрудников самостоятельно, не дожидаясь выводов рабочей комиссии, подали рапорты на увольнение, так как в процессе проверки им устно высказали претензии к поведению во время ЧП.

Напомним, 19 декабря Евгений Манюров открыл стрельбу по силовикам вблизи здания ведомства в центре Москвы. В результате двое правоохранителей погибли, еще пять человек получили ранения. Стрелок был ликвидирован.
235

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В России изъяли почти миллион единиц снюса
В России изъяли почти миллион единиц снюса

сегодня, 17:24

В России
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму
1
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму

сегодня, 17:17

В России
В Якутии 7-летняя девочка ушла из дома в пижаме
В Якутии 7-летняя девочка ушла из дома в пижаме

сегодня, 17:10

В России
Объяснена причина аномально теплой погоды в России
Объяснена причина аномально теплой погоды в России

сегодня, 12:24

В России
Создатель World of Tanks собрался в Госдуму
Создатель World of Tanks собрался в Госдуму

сегодня, 12:13

В России
Российских школьников научат безопасному поведению в Сети

вчера, 17:43

В России