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Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Уволено пять сотрудников
Пятеро сотрудников уволены из центрального аппарата ФСБ после нападения предполагаемого стрелка Евгения Манюрова 19 декабря 2019 года. Об этом изданию Znak.com сообщил источник в силовых структурах.
По его словам, работы лишились силовики, занимавшие «хорошие должности», которые снимали на камеры мобильных телефонов нападение стрелка на приемную ФСБ и спецоперацию по его ликвидации. Также уволены те, кто пересылал эти видео в мессенджерах и передавал записи прессе.
Еще около 10 сотрудников самостоятельно, не дожидаясь выводов рабочей комиссии, подали рапорты на увольнение, так как в процессе проверки им устно высказали претензии к поведению во время ЧП.
Напомним, 19 декабря Евгений Манюров открыл стрельбу по силовикам вблизи здания ведомства в центре Москвы. В результате двое правоохранителей погибли, еще пять человек получили ранения. Стрелок был ликвидирован.
По его словам, работы лишились силовики, занимавшие «хорошие должности», которые снимали на камеры мобильных телефонов нападение стрелка на приемную ФСБ и спецоперацию по его ликвидации. Также уволены те, кто пересылал эти видео в мессенджерах и передавал записи прессе.
Еще около 10 сотрудников самостоятельно, не дожидаясь выводов рабочей комиссии, подали рапорты на увольнение, так как в процессе проверки им устно высказали претензии к поведению во время ЧП.
Напомним, 19 декабря Евгений Манюров открыл стрельбу по силовикам вблизи здания ведомства в центре Москвы. В результате двое правоохранителей погибли, еще пять человек получили ранения. Стрелок был ликвидирован.