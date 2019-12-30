В Липецкой области возможна метель

По данным синоптиков, сегодня с шести вечера и до шести вечера 31 декабря в Липецкой области ожидается облачная погода. Ночью снег, местами метель, днем осадки в виде снега и мокрого снега, местами гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер западный 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с.



Спасатели напоминают о соблюдении мер предострожности при сильном ветре и гололеде.

