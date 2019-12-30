Погода в Липецке

сегодня, 12:17

В Липецкой области возможна метель

3 1764
#ветер #гололед
В Липецкой области возможна метель
По данным синоптиков, сегодня с шести вечера и до шести вечера  31 декабря в Липецкой области ожидается облачная погода. Ночью снег, местами метель, днем осадки в виде снега и мокрого снега, местами гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер западный 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с. 

Спасатели напоминают о соблюдении мер предострожности при сильном ветре и гололеде.
3 1764
#ветер #гололед

Комментарии (3)

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ну

26 минут назад
чисто теоретически
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Алекс

сегодня, 13:02
глория, я б тебя пометелил бы,если ты тётя.
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глория

сегодня, 12:35
дождались.....
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