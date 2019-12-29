Спорт

вчера, 16:07

Липчанки добыли медали на глазах Алины Кабаевой

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#Вольная борьба #"Богатырь" #Сергей Яковлев.
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Липчанки добыли медали на глазах Алины Кабаевой

Известная гимнастка стала почетным гостем международного турнира по вольной борьбе.

Липчанка Анна Игнатова (на фото вторая слева) стала призером открытого первенства Московского государственного физкультурно-спортивного общества по вольной борьбе на призы Заслуженного мастера спорта России Е.В. Егоршиной. На столичном ковре в весовой категории до 50 кг наша землячка одержала четыре победы и лишь в финале уступила Екатерине Веденецкой.

Неплохо выступила в этом же весе Валерия Павлова – 5-е место.

Драматично сложился турнирный путь у Екатерины Алексеевой в весовой категории до 73 кг. Первую схватку она выиграла, а затем в полуфинале уступила представительнице Казахстана. Такая неудача способна выбить из колеи, но в схватке за «бронзовую» медаль Екатерина не оставила шансов Алине Ивановой из Брянска. Итог – заслуженное 3-е место.

Подготовил спортсменок известный липецкий тренер Сергей Яковлев.

Турнир в Москве получился представительным и собрал 180 спортсменов не только из России, но и из Италии и Белоруссии, причем иностранцы привезли первых и вторых номеров своих сборных.

На торжественной церемонии открытия было немало известных гостей - чемпионка Европы, призер чемпионата мира по вольной борьбе Наталья Гольц, Олимпийская чемпионка-2004 по художественной гимнастике Алина Кабаева.

10 2318
#Вольная борьба #"Богатырь" #Сергей Яковлев.
3

Комментарии (10)

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Осталось - 19

вчера, 23:54
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пенс

вчера, 18:31
А глаза то целы?
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Колесников

вчера, 18:22
А сам алинкин был ?
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Житель

вчера, 18:12
Все думают
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ник

вчера, 18:02
Лизоблюдство просто зашкаливает......Страна больна и наверное неизлечимо. Только ампутация
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Сомневающийся

вчера, 18:01
Житель, он пашет на ледокольной галере возле домны (очень горячей печи) и постоянно думает о России.
ответить

Сомневающийся

вчера, 17:38
Житель, старик кабаев 24 часа в сутки пашет на галере возле домны, т.е. ему некогда.
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Житель

вчера, 17:04
А сам кабаев не был?
ответить

Нацлидер узнает.

вчера, 17:00
Теперь Кабаева кому-надо шепнёт и быть счастью.
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ага

вчера, 16:29
уважаю братух-борцух слева
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