Общество

сегодня, 16:08

Сотрудники МЧС проверяли торговцев пиротехникой

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#пиротехника
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Сотрудники МЧС проверяли торговцев пиротехникой

Сегодня сотрудники ГУ МЧС России по Липецкой области провели очередной рейд по проверке торговых точек, реализующих праздничные пиротехнические изделия.

Началась проверка на улице Студеновской, где рядом с ТРЦ расположен павильон по торговле пиротехникой. В этом павильоне проверяющие нарушений не нашли.

Затем сотрудники МЧС проверили три павильона на Заводской площади. В двух выявлены слабые знания продавцов пожарной безопасности, кроме того, один из павильонов расположен вплотную к ТРЦ, что запрещено. В третьей "точке" нарушения не выявлены.

На минувшей неделе сотрудники МЧС проверили торговые точки по продаже пиротехники на проспекте 60 лет СССР и улице Шерстобитова. Во всех точках были выявлены нарушения - отсутствие удостоверений у продавцов, свидетельствующие о прохождении ими обучения правилам пожарной безопасности и расположение обогревателей рядом со стеллажами с пиротехникой. По результатам рейда трое предпринимателей оштрафованы на шесть тысяч рублей каждый.

По существующим правилам, пиротехнические изделия не должны продаваться лицам младше 16 лет. Сам же торговый объект не должен быть по площади менее 25 квадратных метров, а временный павильон не может располагаться от других строений на расстоянии менее 15 метров, как сказано выше. На объекте обязательно наличие первичных средств пожаротушения – огнетушителя. Продавец должен быть обучен правилам пожарной безопасности. В торговой точке должно находиться не более 1200 кг продукции (вес вместе с упаковкой). Все инструкции к каждому виду огненной продукции  обязательно должны быть на русском языке, на каждое наименование товара должен иметься сертификат. Сама же торговая точка должна иметь такую конструкцию, чтобы исключать доступ людей к фейерверкам.  

Нелегальная торговля фейерверками категорически запрещена. В ГУ МЧС работает телефон доверия, по которому можно сообщить о нелегальной торговле фейерверками – 22-88-60.
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#пиротехника
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Комментарии (1)

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valerafromsplus

4 минуты назад
Я уже взял себе в Аптеке пару Pharmadoct. (ну беруши) :)
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