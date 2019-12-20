Общество

сегодня, 20:38

Водитель припаркованной у горсовета машины оштрафован

16 1311
#парковка
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Водитель припаркованной у горсовета машины оштрафован

Взыскание наложено и на не сумевшего отыскать водителя автоинспектора.

Водитель, запарковавший автомобиль «Ауди» на тротуаре возле здания Липецкого городского Совета, оштрафован по ч.3 ст. 12.19 КоАП РФ («Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств»), об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. Кроме того, наложено взыскание на автоинспектора, который не сумел привлечь водителя к ответственности вовремя.

Напомним, что сегодня днем на тротуар перед Липецким горсоветом заехал автомобиль «Ауди», водитель которой зашел в горсовет. Рядом находился сотрудник ГИБДД, который спросил у охранников горсовета, чей автомобиль стоит на тротуаре, и не получив ответа, закрылся в своем автомобиле.

Сразу после того, как эта история была опубликована на нашем сайте к горсовету был направлен наряд ДПС, он и наложил штраф на бизнесмена - водителя «Ауди».

- Сотрудники полиции стараются реагировать на все подобные публикации, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Только в этом месяце по сообщении СМИ оштрафованы 18 водителей. 
16 1311
#парковка
1

Комментарии (16)

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прогнившая система воровской власти

2 минуты назад
таня, ..лотому что власть это чей то бизнес
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Викторм

3 минуты назад
таня, так у них Путин - дружок - ворюга !.
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гость

9 минут назад
А по моему, нет , депутатство это хобби .
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неплохо ,но

10 минут назад
Недосказанность..., избери других в 2020 году , не всегда раз подъехал к горсовету ,это авто депутата.
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А по моему

11 минут назад
Депутатам запрещено бизнесом заниматься??))))
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неплохо ,но

12 минут назад
таня, не факт , что депутата .Горсовет проходной двор .
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Ужас

13 минут назад
Ну да. 500 р. штрафа на этого бизнесмена сильно повлияют. Охерачит пару рабов своих и вернёт вдвойне!
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таня

17 минут назад
и от куда же у депутата такие бешенные деньги на дорогую машину??? она 5 мильёнов стоит-а это 5 квартир детям сиротам!!!жаль что нету обхсс!!!
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Ванька жуков

27 минут назад
valerafromsplus, Тебе бы Этной депутатской харей да в рожу !,Шоб вы друг дружку побачили!,
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Викторм

31 минуту назад
valerafromsplus, Господи ,как тебе жизнь- то покалечила , К стати , В зоопарке требуется обезьяна ,Ну а раз ,ты ,в обезьяннике завсегдатай, Вэлкам , Как говорят потенциальные враги Путина !.
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