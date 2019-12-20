Общество
сегодня, 20:38
Водитель припаркованной у горсовета машины оштрафован
Взыскание наложено и на не сумевшего отыскать водителя автоинспектора.
Водитель, запарковавший автомобиль «Ауди» на тротуаре возле здания Липецкого городского Совета, оштрафован по ч.3 ст. 12.19 КоАП РФ («Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств»), об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. Кроме того, наложено взыскание на автоинспектора, который не сумел привлечь водителя к ответственности вовремя.
Напомним, что сегодня днем на тротуар перед Липецким горсоветом заехал автомобиль «Ауди», водитель которой зашел в горсовет. Рядом находился сотрудник ГИБДД, который спросил у охранников горсовета, чей автомобиль стоит на тротуаре, и не получив ответа, закрылся в своем автомобиле.
Сразу после того, как эта история была опубликована на нашем сайте к горсовету был направлен наряд ДПС, он и наложил штраф на бизнесмена - водителя «Ауди».
- Сотрудники полиции стараются реагировать на все подобные публикации, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Только в этом месяце по сообщении СМИ оштрафованы 18 водителей.
Напомним, что сегодня днем на тротуар перед Липецким горсоветом заехал автомобиль «Ауди», водитель которой зашел в горсовет. Рядом находился сотрудник ГИБДД, который спросил у охранников горсовета, чей автомобиль стоит на тротуаре, и не получив ответа, закрылся в своем автомобиле.
Сразу после того, как эта история была опубликована на нашем сайте к горсовету был направлен наряд ДПС, он и наложил штраф на бизнесмена - водителя «Ауди».
- Сотрудники полиции стараются реагировать на все подобные публикации, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Только в этом месяце по сообщении СМИ оштрафованы 18 водителей.
прогнившая система воровской власти
Викторм
гость
неплохо ,но
А по моему
неплохо ,но
Ужас
таня
Ванька жуков
Викторм