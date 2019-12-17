Появившиеся в Липецке елочные базары на этой неделе будут разгонять

В мэрии уверяют, что имеют дело с незаконной уличной торговлей.

До Нового Года еще две недели, но в Липецке уже несколько дней торгуют елками.

Места торговли появились в новых микрорайонах, у Центрального рынка, железнодорожного вокзала – почти по всему городу.

Между тем мэрия Липецка анонсировала начало работы елочных базаров 20 декабря. GOROD48 обзвонил чиновников и выяснил – нынешняя продажа новогодних красавиц является ничем иным, как незаконной уличной торговлей.

- Официально елки начнут продавать 20 декабря, здесь ничего не изменилось, - сообщили нам в мэрии Липецка, - Заметьте, большинство рано открывшихся елочных базаров находятся вне точек, отведенных для торговли. Налицо состав административного правонарушения. Люди просто устанавливают заборы там, где им удобно, привозят товар, мусорят. Грузовые автомобили выгружают елки нередко прямо на тротуарах.

На этой неделе в Липецке намечаются несколько рейдов городского управления потребительского рынка с целью выявления несанкционированной уличной торговли, в частности – елками. По статье 14 КоАП РФ нарушителям грозит штраф от 500 до 2 тысяч рублей.

… Мы же пообщались с продавцами, которые ужу вышли на улицы. За метр сосны они просят 350 рублей – такая же цена установлена и для официальных базаров. Впрочем, опыт подсказывает, что если елочка будет особенно красивой и пушистой, то «по метражу» продавцы вам ее не отдадут – придется торговаться на месте «о наценке».

- Покупайте елку, смотрите какой богатый выбор, - отрекламировал нам свой товар парнишка, торговавший в 28-м микрорайоне, - Откуда елки? Привезли из Пензы, где специально выращивали – отличные вышли красавицы. Не рано ли покупать? Да в самый раз! Сами посудите: елки предназначенные к продаже в этом году, уже все срублены. Какая разница, когда вы их купите – сейчас или через неделю?

Правда, здесь продавец слукавил: срубленные сосны и ели держат в холоде, где они сохраняются дольше, чем в теплых квартирах. Поэтому не удивляйтесь, если купленное в середине декабря дерево к празднику успеет осыпаться. Но торговцев это не заботит – знай себе продают.