Елочные базары откроются в Липецке 20 декабря

Полный список мест торговли новогодними деревьями.

В Липецке будет организовано 89 торговых мест по продаже елок и сосен.Они будут распределены на территории города по итогам проведения открытых аукционов. Приобрести главный символ Нового года жители и гости Липецка смогут с 20 по 31 декабря в следующих точках:

1. ул.15 микрорайон, район дома № 25

2. ул.15 микрорайон, район дома № 24

3. ул.15 микрорайон, район дома № 8

4. пр.Победы, район дома № 108а

5. ул.Стаханова, район дома № 26

6. ул.Стаханова, район дома № 45

7. ул.Шерстобитова, район дома № 10

8. Товарный пр., район дома № 2

9. ул.Циолковского, район дома № 3/1

10. ул.50 лет НЛМК, передвижной

11. пос.Сырский Рудник, передвижной

12. ул.Стаханова, район дома № 35б

13. ул.Космонавтов, район дома № 30

14. ул.Горького, район дома № 11а

15. пл.Заводская, район дома № 1

16. пл.Мира, район дома № 3

17. ул.Ушинского, район дома № 2а

18. ул.Коммунистическая, район дома № 18а

19. пос.Матырский, передвижной

20. пр.60 лет СССР, район дома № 2

21. пр.60 лет СССР, район дома № 43

22. пр.60 лет СССР, район дома № 23

23. пр.Мира, район дома № 27

24. пр.Мира, район дома № 20

25. пр.Победы, район дома № 53

26. пр.Победы, район дома № 87

27. район Опытной станции, передвижной

28. ул.9 микрорайон, район дома № 17

29. ул.50 лет НЛМК, район дома № 21

30. ул.Берзина, район дома № 4

31. ул.Вермишева, район дома № 4

32. ул. Водопьянова, район дома № 13а

33. ул.Водопьянова, район дома № 31

34. ул.Ворошилова, район дома № 3

35. ул.Гагарина, район дома № 33

36. ул.Гагарина, район дома № 10

37. ул.Гагарина, район дома № 103а

38. ул.Гагарина, район дома № 161

39. ул.Гагарина, район домов № 79, 83

40. ул.Гагарина, район дома № 57

41. ул.Депутатская, район домов № 90, 92а

42. ул.Доватора, район дома № 14

43. ул.Желябова, район дома № 14а

44. ул.Жуковского, район дома № 15

45. ул.Катукова, район дома № 14

46. ул.Катукова, район дома № 40

47. ул.Катукова, район дома № 24

48. ул.Катукова, район дома № 39

49. ул.Катукова, район дома № 30

50. ул.Космонавтов, район дома № 10

51. ул.Космонавтов, район дома № 108

52. ул.Космонавтов, район дома № 41/1

53. ул.Космонавтов, район дома № 43

54. ул.Космонавтов, район дома № 44/3

55. ул.Космонавтов, район дома № 3

56. ул.Космонавтов, район дома № 50

57. ул.Космонавтов, район дома № 72

58. ул.Космонавтов, район домов № 98, 100

59. ул.Космонавтов, район дома № 33/4

60. ул.Космонавтов, район дома № 15

61. ул.Космонавтов, район дома № 49/1

62. ул.Ленинградская, район дома № 2

63. ул.Липовская, район дома № 1

64. ул.Меркулова, район дома № 31

65. ул.Меркулова, район дома № 55

66. ул.Меркулова, район дома № 14

67. ул.Мичурина, район дома № 28а

68. ул.Московская, район дома № 103

69. ул.Московская, район дома № 117

70. ул.Московская, район дома № 85

71. ул.Неделина, район дома № 31а

72. ул.Неделина, район дома № 22

73. ул.Опытная, район дома № 2

74. ул.П.Смородина, район дома № 2

75. ул.Папина, район дома № 6

76. пр.Победы, район дома № 25

77. ул.Стаханова, район дома № 2

78. ул.Стаханова, район дома № 29а

79. ул.Стаханова, район дома № 43

80. ул.Шуминского, район дома № 1а

81. ул.Стаханова, район дома № 51

82. ул.Стаханова, район дома № 21

83. ул.Студеновская,район дома № 27

84. ул.Суворова, район дома № 14

85. ул.Теперика, район дома № 2

86. ул.Терешковой, район дома № 25а

87. ул.Ушинского, район дома № 20

88. ул.Шкатова, район дома № 1

89. ул.Юбилейная, район дома № 5

Как сообщили в управлении потребительского рынка администрации Липецка, требования к организации елочных базаров остались прежними. Предпринимателю необходимо установить ограждение, предоставить потребителю полную информацию о продавце, стоимости товара, обеспечить покупателя упаковочным материалом, а в завершении работы привести в порядок городскую территорию, на которой располагалась торговая точка. Сейчас в регионе уже идет заготовка сосен и елей. Всего лесхозы области планируют срубить 30 тысяч деревьев. Стоимость елок и сосен осталась на уровне прошлого года. Так, метр сосны обойдется в 350, а ели – в 700 рублей, соответственно.За незаконную вырубку насаждений сосны и ели граждане могут заплатить от 3 000 до 4 000 рублей, должностные лица от 20 000 до 40 000 рублей, а юридические -от 200 до 300 тысяч рублей, соответственно. Предпринимателей и граждан призывают отказаться от незаконной продажи и покупки деревьев. В период реализации новогодних деревьев контроль за несанкционированной торговлей будет усилен. Нарушители лишатся продукции. Также им придется оплатить штраф: от 1 до 3,5 тысяч рублей на граждан (при повторном нарушении – до 5 тыс. рублей), от 1 до 10 тысяч рублей на должностных лиц; от 10 до 100 тысяч рублей на юридических лиц.В случае неуплаты административного штрафа в установленный срок нарушитель оплатит его в двукратном размере, либо подвергнется административному аресту на срок до 15 суток или обязательным работам продолжительностью до 50 часов. Уклонение от обязательных работ облегчит кошелек на сумму до 300 000 рублей или приведет к административному аресту продолжительностью до 15 суток.