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сегодня, 12:12

Прокуратура направила в суд дело о попытке подкупа подрядчиком представителя «ОЭЗ Липецк»

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#взятка
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Прокуратура направила в суд дело о попытке подкупа подрядчиком представителя «ОЭЗ Липецк»

Прокурор Октябрьского района Липецка направил в суд уголовное дело по обвинению директора ООО «Елецспецстрой» в даче взятки должностному лицу. За 3 миллиона рублей директор подрядной организации собирался получить подпись на актах выполненных в елецком отделении особой экономической зоны «Липецк» работ.

«По версии следствия, обвиняемый передал три миллиона рублей коммерческому директору АО «ОЭЗ ППТ Липецк» от имени ООО «Елецспецстрой» за подписание актов выполненных работ при строительстве объектов ОЭЗ ППТ «Липецк» в Елецком районе без проведения проверочных мероприятий и лабораторных исследований и ускорение сроков оплаты, - сообщает фабулу обвинения прокуратура Липецкой области.

ООО «Елецспецстрой» строила на площадке особой экономической зоны в Ельце дорогу стоимостью 146 миллионов рублей. Без согласования с руководством экономзоны фирма использовала доменный шлак, а не известняковый щебень. Заказчик узнал о замене стройматериалов и планировал провести экспертизу, результаты этого фирме могли не заплатить за проделанную работу или заствить ее переделывать за свой счет. 

Директора ООО «Елецспецстрой» при передаче денег задержали сотрудники УФСБ России по Липецкой области.

Во время следствия, которое вело Следственно управление Следственного комитета по Липецкой области, директор подрядной организации признал дачу взятки
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#взятка
1

Комментарии (1)

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Му

15 минут назад
чудесатые чудеса.
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