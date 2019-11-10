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21 минуту назад

Знаменитый клубный промоутэр умер в возрасте 38 лет

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Стало известно о смерти одного из самых известных клубных промоутеров.

Под последним постом в Instagram Павла Пичугина, известного под именем «Паша Фейсконтроль», знаменитости и простые поклонники выражают соболезнования, и пишут слова прощания с легендой. 

Известно, что его не стало из-за проблем со здоровьем. У известного клубного промоутера произошла остановка сердца. Ему было 38 лет. Он стал знаменитым в нулевых годах, когда контролировал вход в наиболее дорогие и модные заведения столицы. Об этом сообщает "Рамблер"
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