Общество

18 минут назад

В селе Сырское завершена реконструкция канализационного коллектора

1 67
#канализация
В селе Сырское завершена реконструкция канализационного коллектора

Сотрудники ЛГЭКа  завершили реконструкцию канализационного коллектора в селе Сырское. Им пользуются жители юго-западного района Липецка – это  около 200 тысяч человек. 

Как сообщает пресс-служба городской энергетической компании, во время реконструкции коллектора  часть канализационной сети, которую эксплуатировали уже больше сорока лет, заменили новой трубой из прочного полипропилена. Энергетики переложили участок канализационного коллектора диаметром 800 миллиметров и на днях ввели в эксплуатацию. Специалистам службы по водоотведению пришлось работать в труднодоступной местности с экстремальным перепадом высот.     

Все работы проводились так называемым хозспособом – силами рабочих ЛГЭК. 
1 67
#канализация

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