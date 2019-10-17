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Президент попал в ДТП
Глава Филиппин получил незначительные травмы.
Президент Филиппин Родриго Дутерте получил легкие ранения, упав с мотоцикла на территории своей резиденции. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя главы государства Сальвадора Панело.
Инцидент произошел накануне на территории дворцового комплекса Малаканьянг, уточняют «Известия». По словам главы группы безопасности президента Хосе Ниембра, всего произошло два незначительных инцидента — во втором же Дутерте не удержался в сиденье, когда парковал двухколесный мотоцикл, и с него слетел ботинок. По его словам, президент находится в порядке, серьезная медицинская помощь ему не понадобилась. Как отметил близкий союзник главы государства сенатор Бонг Го (Bong Go), сейчас Дутерте отдыхает в своей официальной резиденции.
Мотоциклы - давнее увлечение 74-летнего филиппинского президента, пишет ТАСС. Через несколько месяцев после избрания в 2016 году на президентский пост он сообщил, что вынужден подчиниться требованиям службы безопасности и "держаться подальше от мотоциклов".
Инцидент произошел накануне на территории дворцового комплекса Малаканьянг, уточняют «Известия». По словам главы группы безопасности президента Хосе Ниембра, всего произошло два незначительных инцидента — во втором же Дутерте не удержался в сиденье, когда парковал двухколесный мотоцикл, и с него слетел ботинок. По его словам, президент находится в порядке, серьезная медицинская помощь ему не понадобилась. Как отметил близкий союзник главы государства сенатор Бонг Го (Bong Go), сейчас Дутерте отдыхает в своей официальной резиденции.
Мотоциклы - давнее увлечение 74-летнего филиппинского президента, пишет ТАСС. Через несколько месяцев после избрания в 2016 году на президентский пост он сообщил, что вынужден подчиниться требованиям службы безопасности и "держаться подальше от мотоциклов".