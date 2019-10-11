Знаменитый педагог из ЛГПУ преподнес себе на 71-летие медаль первенства мира

Николай Климанов на этот раз отличился в Африке!

Известный, пожалуй, каждому, кто учился в ЛГПУ Николай Климанов стал «бронзовым» призером первенства мира по дзюдо среди ветеранов в Мараккеше (Марокко).

Климанов боролся среди спортсменов 70-74 лет и для попадания на пьедестал почета сегодня провел четыре схватки, три из которых выиграл.

В первой встрече он доказал свое превосходство над Вацлавом Морнштейном из Чехии. Во второй схватке жребий свел его с главным фаворитом соревнований японцем Тошихико Ханю. Представитель родоначальников дзюдо уже на 2-й минуте провел победный бросок и прошел дальше. В дальнейшем спортсмен из страны Восходящего Солнца победил еще двух соперников, в том числе в финале своего соотечественника Цунео Ташиму, и стал чемпионом.

Климанову же оставалось выступать в утешительной сетке, где права на ошибку уже не было. Он ее и не совершил: Николай Васильевич победил француза Жерара Оливье, а в схватке за «бронзу» одолел Стэна Кэнтрилла из Великобритании.

Медаль за 3-е место стала отличным подарком для бывшего преподавателя педагогического университета (отвечал за практику студентов) к 71-летию, которое он готовится праздновать 14 октября.

Николай Климанов до сих пор не только продолжает выходить на татами, но и редко остается без медалей даже на первенствах мира и Европы. Например, в этом году он выиграл первенство Старого Света.