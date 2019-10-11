Происшествия
сегодня, 09:10
37-летний мужчина упал с восьмого этажа
10 1883
Сегодня утром в Липецке из окна восьмого этажа дома №13 по улице Звездной упал 37-летний мужчина. От разбился насмерть.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и Следственного комитета. Проверяется версия о самоубийстве.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и Следственного комитета. Проверяется версия о самоубийстве.
10 1883
Незнакомец
Артем
Валетов
Справедливый
RSxH4CKzZ
Жилец этого дома
наверно
Это страна
нищии
Возраст