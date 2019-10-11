Происшествия

сегодня, 09:10

37-летний мужчина упал с восьмого этажа

10 1883
#падение с высоты
3
37-летний мужчина упал с восьмого этажа
Сегодня утром в Липецке из окна восьмого этажа дома №13 по улице Звездной упал 37-летний мужчина. От разбился насмерть.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и Следственного комитета. Проверяется версия о самоубийстве.



10 1883
#падение с высоты
3

Комментарии (10)

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Незнакомец

4 минуты назад
Валетов, откуда знаешь?
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Артем

15 минут назад
37 лет самый сок мужики не по наслышке знаю
ответить

Валетов

15 минут назад
Нарик!
ответить

Справедливый

18 минут назад
" Да здравствует единая Россия!"
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RSxH4CKzZ

18 минут назад
Не упал вообще-то, а покончил жизнь самоубийством! Просто так из окон не выпадают!
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Жилец этого дома

23 минуты назад
Это всё от нищеты
ответить

наверно

59 минут назад
он не хотел бежать арафон,догнать и жениться.
ответить

Это страна

сегодня, 09:54
обречена
ответить

нищии

сегодня, 09:52
от такои жизни ничего удивительного
ответить

Возраст

сегодня, 09:51
здесь причём?
ответить

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