Липецкие пожарные провели показательные учения в «Октябре»

Сегодня на базе МУ «Городской дворец молодежи «Октябрь» (ГДМ «Октябрь») в Липецке прошло показное пожарно-тактическое учение. Сотрудники МЧС тренировались в тушении пожаров в культурно-зрелищных учреждениях.



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