сегодня, 15:59
Липецкие пожарные провели показательные учения в «Октябре»
Сегодня на базе МУ «Городской дворец молодежи «Октябрь» (ГДМ «Октябрь») в Липецке прошло показное пожарно-тактическое учение. Сотрудники МЧС тренировались в тушении пожаров в культурно-зрелищных учреждениях.
По итогам учения все пожарные подразделения с поставленной задачей справились, действиям руководства ГДМ «Октябрь» и пожарно-спасательных подразделений была выставлена оценка «хорошо».
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, проведению подобных пожарно-тактических учений отводится значимая роль, поскольку, они являются превентивной мерой и позволяют, в первую очередь, отработать действия персонала в культурно-зрелищных учреждениий по эвакуации в случае пожара, а также отработать действия пожарных подразделений по эвакуации людей, в том числе условных пострадавших, и ликвидации условного пожара.
фото, видео - пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области.