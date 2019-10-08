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Липецкие пожарные провели показательные учения в «Октябре»

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#пожар #учения
Липецкие пожарные провели показательные учения в «Октябре»

Сегодня на базе МУ «Городской дворец молодежи «Октябрь» (ГДМ «Октябрь») в Липецке прошло  показное пожарно-тактическое учение. Сотрудники МЧС тренировались в тушении пожаров в культурно-зрелищных учреждениях.

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По замыслу учения, в результате короткого замыкания возник пожар в сценической части ГДМ «Октябрь». Огонь быстро распространяется и переходит в зрительный зал.  Пожарные подразделения после разведки и эвакуации условных пострадавших приступают к тушению возгорания. В результате предпринимаемых действий через 29 минут после прибытия первого пожарного отделения происходит локализация с последующей ликвидацией открытого горения.

По итогам учения все пожарные подразделения с поставленной задачей справились, действиям руководства ГДМ «Октябрь» и пожарно-спасательных подразделений была выставлена оценка «хорошо».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, проведению подобных пожарно-тактических учений отводится значимая роль, поскольку, они являются превентивной мерой и позволяют, в первую очередь, отработать действия персонала в культурно-зрелищных учреждениий по эвакуации в случае пожара, а также отработать действия пожарных подразделений по эвакуации людей, в том числе условных пострадавших, и ликвидации условного пожара. 

фото, видео - пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области.

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#пожар #учения

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