Общество

11 минут назад

Игорь Артамонов впервые представил отчет о независимой оценке качества оказания услуг липчанам

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#администрация области #услуги населению
Игорь Артамонов впервые представил отчет о независимой оценке качества оказания услуг липчанам

Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания представил сегодня глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов на 29-й сессии облсовета.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, ежегодный обязательный публичный отчёт руководителя области вынесен на заседание впервые в соответствии с постановлением правительства РФ и другими нормативными актами. Игорь Артамонов подчеркнул, что не власть оценивала себя, а четыре независимых общественных совета.

«Их составы были сформированы Общественной палатой Липецкой области. Всего независимой оценке подлежат 1233 организации социальной сферы. Ежегодно ее должны пройти не менее 33 процентов организаций», - сказал Игорь Артамонов.

В 2018 году независимую оценку получили 493 организации в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания. Это 40% от общего числа организаций социальной сферы. Было опрошено более 100 тысяч человек. Качество условий оказания услуг оценивалось по пяти критериям: открытость информации, комфортность условия предоставления услуги, доступность услуг для инвалидов, доброжелательность и вежливость работников, удовлетворенность условиями оказания услуг. Руководитель области отметил, что результаты оценки по всем критериям в различных сферах оказались довольно высокими. «В следующем году оценка будет проводиться жестче, потому что жалоб на эти сферы очень много», - подчеркнул Игорь Артамонов.

Общественные советы по проведению независимой оценки в каждой отрасли дали свои предложения по улучшению деятельности организаций. В частности, организациям в сфере культуры было рекомендовано внедрять новые методы взаимодействия с посетителями, в том числе современные информационные технологии. 

Организации здравоохранения необходимо оборудовать специальными санитарными комнатами для пациентов-инвалидов, в образовании – обсудить с родителями учеников перспективы и пути благоустройства образовательных организаций. В сфере социального обслуживания, рекомендуется расширить формы дистанционного взаимодействия как с получателями услуг, так и с их родственниками. «Меры по улучшению работы рассмотрены по каждой сфере на совещании у руководителей. Те недостатки, которые вскрыты, предстоит устранить», - сказал Игорь Артамонов.

Депутаты областного Совета приняли решение утвердить публичный отчёт губернатора.

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#администрация области #услуги населению

Комментарии (1)

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Не верю

12 секунд назад
"""Было опрошено более 100 тысяч человек """ ... Очередной блеф и обман.
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