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«Кросс наций»: 21 сентября перекроют улицу Ленина
В связи с проведением Всероссийского дня бега «Кросс нации» 21 сентября с 09.00 до 15.00 на улице Ленина (от ул. Гагарина до ул. Зегеля) вводится временное ограничение движения автомобильного транспорта.
движение автобусов по маршрутам №№ 2, 12, 302, 315, 352 из района «Свободный Сокол» будет осуществляться по схеме «… - ул. Студеновская – ул. Гагарина – ул. Плеханова – ул. Зегеля – Петровский проезд – пл. Революции – далее по маршрутам»;
движение автобусов по маршруту № 345 «п. Сырский Рудник - ул. Шкатова» будет осуществляться по схеме «… - ул. Космонавтов – ул. Гагарина – ул. Плеханова – ул. Зегеля – ул. Гагарина – далее по маршруту».
После окончания мероприятия движение автобусов по маршрутам №№ 2, 12, 302, 315, 345, 352 будет возобновлено согласно утвержденным схемам.
Подробную информацию об изменениях в работе городского пассажирского транспорта можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-00-82.
я живу на улице Ленина