Общество
46 минут назад
Мы народ простой
6 842
Липчане не чета воронежцам
По данным федерального социологического опроса, проведённого в сентябре 2019 года независимым агентством Zoom market, самые высокомерные люди живут в Воронеже, Санкт-Петербурге и Казани.
Респондентам задавали шесть вопросов: "Вы считаете себя в чем-то лучше других?", "Вы легко признаете свои ошибки?", "Вы спокойно воспринимаете критику?", "Вы прислушивайтесь к чужому мнению?", "Вы можете признать, что другие также умны или умнее Вас?", "Вы оцениваете социальный статус другого человека?"
Липчане в этом рейтинге заняли 24 место из 25, уступив только жителям Иваново. Безоговорочными лидерами рейтинга стали жители Воронежа, занявшие 1 место.
Андрей Штыров - коммерческий директор агентства, уточнил, что при прямом вопросе о том, считает ли человек себя высокомерным - 93% респондентов, попавших в выборку, ответили отрицательно.
Эксперт отметил, что высокомерие говорит обычно о двух взаимосвязанных вещах: нестабильной самооценке и зависимости от чужой оценки, но при этом часто появляется и за счёт серьёзных достижений и осознания того, что индивид смог получить то, что не смогли остальные.
Опрос проводился по методу личных интервью. Общая выборка составила 3000 интервью.
Респондентам задавали шесть вопросов: "Вы считаете себя в чем-то лучше других?", "Вы легко признаете свои ошибки?", "Вы спокойно воспринимаете критику?", "Вы прислушивайтесь к чужому мнению?", "Вы можете признать, что другие также умны или умнее Вас?", "Вы оцениваете социальный статус другого человека?"
Липчане в этом рейтинге заняли 24 место из 25, уступив только жителям Иваново. Безоговорочными лидерами рейтинга стали жители Воронежа, занявшие 1 место.
Андрей Штыров - коммерческий директор агентства, уточнил, что при прямом вопросе о том, считает ли человек себя высокомерным - 93% респондентов, попавших в выборку, ответили отрицательно.
Эксперт отметил, что высокомерие говорит обычно о двух взаимосвязанных вещах: нестабильной самооценке и зависимости от чужой оценки, но при этом часто появляется и за счёт серьёзных достижений и осознания того, что индивид смог получить то, что не смогли остальные.
Опрос проводился по методу личных интервью. Общая выборка составила 3000 интервью.
6 842
Перри Мейсон
fed
А что
Иван
Этот они Крючкову нашу
ЛипеТСК !