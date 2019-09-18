Мы народ простой

Липчане не чета воронежцам

По данным федерального социологического опроса, проведённого в сентябре 2019 года независимым агентством Zoom market, самые высокомерные люди живут в Воронеже, Санкт-Петербурге и Казани.



Респондентам задавали шесть вопросов: "Вы считаете себя в чем-то лучше других?", "Вы легко признаете свои ошибки?", "Вы спокойно воспринимаете критику?", "Вы прислушивайтесь к чужому мнению?", "Вы можете признать, что другие также умны или умнее Вас?", "Вы оцениваете социальный статус другого человека?"



Липчане в этом рейтинге заняли 24 место из 25, уступив только жителям Иваново. Безоговорочными лидерами рейтинга стали жители Воронежа, занявшие 1 место.



Андрей Штыров - коммерческий директор агентства, уточнил, что при прямом вопросе о том, считает ли человек себя высокомерным - 93% респондентов, попавших в выборку, ответили отрицательно.



Эксперт отметил, что высокомерие говорит обычно о двух взаимосвязанных вещах: нестабильной самооценке и зависимости от чужой оценки, но при этом часто появляется и за счёт серьёзных достижений и осознания того, что индивид смог получить то, что не смогли остальные.



Опрос проводился по методу личных интервью. Общая выборка составила 3000 интервью.

