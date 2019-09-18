Общество

46 минут назад

Мы народ простой

6 842
#рейтинг #исследование
Мы народ простой

Липчане не чета воронежцам

По данным федерального социологического опроса, проведённого в сентябре 2019 года независимым агентством Zoom market, самые высокомерные люди живут в Воронеже, Санкт-Петербурге и Казани. 

Респондентам задавали шесть вопросов: "Вы считаете себя в чем-то лучше других?", "Вы легко признаете свои ошибки?", "Вы спокойно воспринимаете критику?", "Вы прислушивайтесь к чужому мнению?", "Вы можете признать, что другие также умны или умнее Вас?", "Вы оцениваете социальный статус другого человека?"

Липчане в этом рейтинге заняли 24 место из 25, уступив только жителям Иваново. Безоговорочными лидерами рейтинга стали жители Воронежа, занявшие 1 место. 

Андрей Штыров - коммерческий директор агентства, уточнил, что при прямом вопросе о том, считает ли человек себя высокомерным - 93% респондентов, попавших в выборку, ответили отрицательно. 

Эксперт отметил, что высокомерие говорит обычно о двух взаимосвязанных вещах: нестабильной самооценке и зависимости от чужой оценки, но при этом часто появляется и за счёт серьёзных достижений и осознания того, что индивид смог получить то, что не смогли остальные. 

Опрос проводился по методу личных интервью. Общая выборка составила 3000 интервью.
6 842
#рейтинг #исследование

Комментарии (6)

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Перри Мейсон

19 минут назад
Я почему-то так и думал...
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fed

19 минут назад
Иван, просто ты липчанин. Ты человек простой.
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А что

23 минуты назад
Диссертацию пора писать.
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Иван

32 минуты назад
Какой ерундой только не занимаются, причем никому не нужной. Чисто британские ученые.
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Этот они Крючкову нашу

36 минут назад
Не видали. С Божко. Не у тех спрашивали)))
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ЛипеТСК !

40 минут назад
Город Зеков !.
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