Общество

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В Липецке выявили торговые точки, продававшие спиртное, от которого люди попадали в реанимацию

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#Алкоголь #киоск #контрафакт #"фанфурики"
В Липецке выявили торговые точки, продававшие спиртное, от которого люди попадали в реанимацию

В Липецке выявили торговые точки, продававшие спиртное, от которого люди попадали в реанимацию.

Более 60 бутылок водки, 10 бутылок коньяка, 7 бутылок самогона и около 40 флаконов спиртосодержащей жидкости (фанфуриков) изъяли сотрудники прокуратуры и управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области в ходе совместного антиалкогольного рейда.

Все это «богатство» было конфисковано всего… в трех местах, глее осуществлялась незаконная торговля алкоголем.

Как сообщили в управлении потребрынка, нелегальная торговля велась в киосках на остановках общественного транспорта «Воронежское шоссе» и «Кольцо трубного завода», а также в круглосуточной пивной на улице Циолковского.

Большая часть изъятой продукции оказалась контрафактной, а поводом для проверки стали жалобы жителей на торговые точки. В управлении отметили, что один из покупателей после рюмки «палёнки» попал в реанимацию.

Пойманные на незаконном обороте продавцы вели себя по-разному. На Воронежском шоссе продавщица, увидев проверяющих, начала уничтожать улики: несколько бутылок она разбила прямо у них на глазах. Но уничтожить не удалось: в подсобке стоял еще ящик «левого» пойла.

Владельцам теперь грозят штрафы от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Но, видимо, даже они не останавливают дельцов теневого рынка, ведь все предприниматели раньше… уже попадались на аналогичных нарушениях.

Фото liptorg-cp.ru

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#Алкоголь #киоск #контрафакт #"фанфурики"

Комментарии (8)

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Эх

8 минут назад
Налоги, налоги, налогиии.....
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мама, дорогая

10 минут назад
Фрэнк Гудвин, у нормальных людей дома полный бар- приличных напитков и всегда есть чем гостей угостить, а вот пьяне всегда кто-то виноват. Спасибо руководителям Липецка за дни трезвости !!!!! Почаще и побольше дней трезвости должно быть во всей России - народ прозреет и поумнеет.
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Липчане

25 минут назад
Иди на х. У. Й. Со своим лысым
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Фрэнк Гудвин

27 минут назад
О чём я и говорил-наши власти сами загоняют людей в эти ларьки своими постоянными "днями трезвости", тот несчастный, кому необходимо выпить-пойдёт туда, ничем не остановишь. И остальным-да почему нельзя выпить дома, в кругу семьи или компании хороших друзей, отмечая праздник? На Новый год ещё введите...
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Сергей

50 минут назад
Забудьте о шmpaфax ГИБДД навсегда! Еcmь однa хиmpость как не нарушая закон пepecтaть их получать http://rebrand.ly/jcaz7a На глaз oбычный номeр, но на снимке номер будет размыт! Пocmaвил и зaбыл, все рaботает отлично, никаких штрaфов не приxодит!
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Знаем

58 минут назад
Ну на самогон то зачем жаловаться!?
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Участковый

сегодня, 21:05
Снова хохлы
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липчане

сегодня, 21:04
За Артамонова!
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