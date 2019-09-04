В Липецке выявили торговые точки, продававшие спиртное, от которого люди попадали в реанимацию.

Более 60 бутылок водки, 10 бутылок коньяка, 7 бутылок самогона и около 40 флаконов спиртосодержащей жидкости (фанфуриков) изъяли сотрудники прокуратуры и управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области в ходе совместного антиалкогольного рейда.

Все это «богатство» было конфисковано всего… в трех местах, глее осуществлялась незаконная торговля алкоголем.

Как сообщили в управлении потребрынка, нелегальная торговля велась в киосках на остановках общественного транспорта «Воронежское шоссе» и «Кольцо трубного завода», а также в круглосуточной пивной на улице Циолковского.

Большая часть изъятой продукции оказалась контрафактной, а поводом для проверки стали жалобы жителей на торговые точки. В управлении отметили, что один из покупателей после рюмки «палёнки» попал в реанимацию.

Пойманные на незаконном обороте продавцы вели себя по-разному. На Воронежском шоссе продавщица, увидев проверяющих, начала уничтожать улики: несколько бутылок она разбила прямо у них на глазах. Но уничтожить не удалось: в подсобке стоял еще ящик «левого» пойла.

Владельцам теперь грозят штрафы от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Но, видимо, даже они не останавливают дельцов теневого рынка, ведь все предприниматели раньше… уже попадались на аналогичных нарушениях.



Фото liptorg-cp.ru

