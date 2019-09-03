сегодня, 11:10
Многодетные семьи получат выплаты на строительство жилого дома
Социальные выплаты на строительство индивидуального жилого дома получат семьи, имеющие трёх и более детей в возрасте до 18 лет. Сегодня вступил в силу соответствующий Закон Липецкой области.
«Пилотный проект индивидуального жилищного строительства в Липецкой области реализуется при содействии Правительства страны, - подчеркивает врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – И наш опыт в дальнейшем будет перенимать вся Россия. Администрация региона продолжит совершенствовать существующие программы и готовить новые меры поддержки многодетных семей, других категорий населения. Мы работаем для того, чтобы люди почувствовали уверенность в завтрашнем дне».
Право на выплату возникает на момент предоставления земельного участка в собственность. Таким образом, обратиться за ней смогут и те, кто уже строит жилье. Социальную выплату можно направить на строительство индивидуального жилого дома по договору стройподряда, на оплату договора купли-продажи строительных материалов, на оплату первоначального взноса при оформлении ипотечного кредита на строительство жилого дома, а также на погашение основного долга по ипотечному кредиту.
Ее размер рассчитывается по формуле, используемой в подпрограммах «Свой дом» и «Ипотечное жилищное кредитование», - 30% от расчетной стоимости жилья исходя из количества членов семьи: на семью с 3 детьми – 810 тыс. рублей; на семью с 4 детьми – 972 тыс. рублей; на семью с 5 детьми – 1 млн 134 тыс. рублей; на семью с 6 детьми – 1 млн 296 тыс. рублей; на семью с 7 детьми – 1 млн 458 тыс. рублей.
Документы уже принимаются в управлении капитального строительства Липецкой области по адресу: Валентина Скороходова, 2, первый этаж.
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