Победный финальный бой липчанина в первенстве мира по рукопашному бою

Наш земляк во второй раз стал сильнейшим юниором планеты.

Как мы уже сообщали, липецкий динамовец Александр Соколов в Алма-Ате (Казахстан) выиграл первенство мира по рукопашному бою среди юниоров до 18 лет.

15-летний липчанин в весовой категории до 75 кг провел два боя, и оба уверенно выиграл: у представителя сборной Узбекистана – 11:1 и в финале у хозяина ковра – 12:2. Полуфинальный поединок с узбеком можно посмотреть по этой ссылке, сегодня мы представляем вам запись победного финального боя.

Добавим, что Соколов, считающийся вундеркиндом даже в знаменитой динамовкой школе единоборств, побеждает в первенстве мира во второй раз. В прошлом году он тоже стал сильнейшим юниором на планете.







Так выглядит настоящий "покоритель Казахстана".

