Спорт

сегодня, 18:17

Победный финальный бой липчанина в первенстве мира по рукопашному бою

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#Рукопашный бой
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Победный финальный бой липчанина в первенстве мира по рукопашному бою

Наш земляк во второй раз стал сильнейшим юниором планеты.

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Как мы уже сообщали, липецкий динамовец Александр Соколов в Алма-Ате (Казахстан) выиграл первенство мира по рукопашному бою среди юниоров до 18 лет.

15-летний липчанин в весовой категории до 75 кг провел два боя, и оба уверенно выиграл: у представителя сборной Узбекистана – 11:1 и в финале у хозяина ковра – 12:2. Полуфинальный поединок с узбеком можно посмотреть по этой ссылке, сегодня мы представляем вам запись победного финального боя.

Добавим, что Соколов, считающийся вундеркиндом даже в знаменитой динамовкой школе единоборств, побеждает в первенстве мира во второй раз. В прошлом году он тоже стал сильнейшим юниором на планете.

Hlhn5MTCRyU.jpg

Так выглядит настоящий "покоритель Казахстана".

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#Рукопашный бой
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Комментарии (3)

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777

1 минуту назад
планеты громко сказано . а вообще молодец .
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Казахский покоритель

сегодня, 18:46
Покорил пару шаурмян-покорил мир!
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Эх,да что там планеты,

сегодня, 18:43
Галактики!!!Кстати,чо за карлики рядом?
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