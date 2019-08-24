В России

28 минут назад

Коллекторы открыли стрельбу по отцу с ребёнком

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Коллекторы открыли стрельбу по отцу с ребёнком

Коллекторы обстреляли мужчину и его 9-летнюю дочь в Подмосковье

Коллекторы обстреляли жителя подмосковного Красногорска и его 9-летнюю дочь. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, инцидент произошел вечером 23 августа, когда мужчина возвращался домой вместе со своей дочерью. В подъезде он встретил коллекторов, представившихся сотрудниками банка, которому задолжал пострадавший. Сначала они угрожали должнику, а потом обстреляли его и ребенка из пневматического пистолета.

В результате происшествия пострадал и мужчина, и его дочь - они обратились в больницу с ранениями в область ног.

Сообщение о стрельбе подтвердили в полиции. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.
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