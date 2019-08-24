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28 минут назад
Коллекторы открыли стрельбу по отцу с ребёнком
Коллекторы обстреляли мужчину и его 9-летнюю дочь в Подмосковье
Коллекторы обстреляли жителя подмосковного Красногорска и его 9-летнюю дочь. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным издания, инцидент произошел вечером 23 августа, когда мужчина возвращался домой вместе со своей дочерью. В подъезде он встретил коллекторов, представившихся сотрудниками банка, которому задолжал пострадавший. Сначала они угрожали должнику, а потом обстреляли его и ребенка из пневматического пистолета.
В результате происшествия пострадал и мужчина, и его дочь - они обратились в больницу с ранениями в область ног.
Сообщение о стрельбе подтвердили в полиции. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.
По данным издания, инцидент произошел вечером 23 августа, когда мужчина возвращался домой вместе со своей дочерью. В подъезде он встретил коллекторов, представившихся сотрудниками банка, которому задолжал пострадавший. Сначала они угрожали должнику, а потом обстреляли его и ребенка из пневматического пистолета.
В результате происшествия пострадал и мужчина, и его дочь - они обратились в больницу с ранениями в область ног.
Сообщение о стрельбе подтвердили в полиции. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.