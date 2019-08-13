Общество

26 минут назад

Портрет Сергея Бодрова завершен

13 414
#граффити #Сергей Бодров
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Портрет Сергея Бодрова завершен

Авторы проекта отчитались о проделанной работе.

На теплопункте на улице Кривенкова завершено граффити памяти Сергея Бодрова. Ранее планировалось закончить рисунок к среде, но художникам удалось сделать это в понедельник. Вчера на граффити нанесли последние штрихи. Автор проекта и выполнявший рисунок художник граффити в социальных сетях отчитались о проделанной работе.



Напомним, об идее создать граффити в честь актера и режиссера Сергея Бодрова в Липецке впервые заговорили зимой 2017 года. По задумке авторов рисунок должен был украсить торцевую стену жилого дома на улице Механизаторов. Городские власти отвергли эту инициативу, и вопрос с граффити повис. В итоге через год было получено разрешение на рисунок без надписей и лозунгов на стене теплопункта в районе школы №18. Уже зимой 2018 года был объявлен сбор пожертвований на создание граффити.
13 414
#граффити #Сергей Бодров
1

Комментарии (14)

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И куда делись деньги?

28 секунд назад
учитесь , господа , учитесь,
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учитесь , господа , учитесь

2 минуты назад
Старец 7, а с Каменным логом удачно получилось ? Каменный лог того , амба , прекратят благоустраивать , сделали работ на 7 млн , а выделялось 114 миллионов рублей. Неплохо ? А куда остальное бабло делось ?! А вот и прикрытие нарисовалось ! Грандиозная и дорогостоящая реконструкция Каменного лога отменяется. Глава города Евгения Уваркина предложила выход из тупика - продолжить благоустройство, но без грандиозного строительства и с минимальным влиянием на природу.
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Старец 7

2 минуты назад
Нужно было, да ты что-там небось каноны почти иконописные.
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Алканы НЛМК

2 минуты назад
Алканы 15-го, мы тоже в группы сбиваемся,но никуда не едем,нас и здесь кормят.
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РжуНимагу...

2 минуты назад
Нужно было, "в довесок" к портрету Вована нарисовать портреты Трампа, Абамы, Зеленцкого и Параши...
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Старец 7

3 минуты назад
Ребята, обижайтесь, не обижайтесь-по-моему, не очень удачно получилось.
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Утечка мозгов

4 минуты назад
Лучше нарисует instagram.com/ponochevny/
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Все таки

5 минут назад
Нарисовали его в этом бомжатском,уипанском свитере
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Нужно было

10 минут назад
НЕ ПАТРИОТ, Портрет Путина нарисовать ,вот тогда было бы ,ЧЕ!.
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Алканы 15-го

10 минут назад
Ну какой он герой. Собрал большую группу для съемок очередного фильма ужасов и поехал на Кавказ. Там начолся сильный дождь. Группа спряталась в пещере, и ее затрамбовал навечно селевой поток. Вы чо, не знали?
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