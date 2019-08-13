Портрет Сергея Бодрова завершен

Авторы проекта отчитались о проделанной работе.

На теплопункте на улице Кривенкова завершено граффити памяти Сергея Бодрова. Ранее планировалось закончить рисунок к среде, но художникам удалось сделать это в понедельник. Вчера на граффити нанесли последние штрихи. Автор проекта и выполнявший рисунок художник граффити в социальных сетях отчитались о проделанной работе.Напомним, об идее создать граффити в честь актера и режиссера Сергея Бодрова в Липецке впервые заговорили зимой 2017 года. По задумке авторов рисунок должен был украсить торцевую стену жилого дома на улице Механизаторов. Городские власти отвергли эту инициативу, и вопрос с граффити повис. В итоге через год было получено разрешение на рисунок без надписей и лозунгов на стене теплопункта в районе школы №18. Уже зимой 2018 года был объявлен сбор пожертвований на создание граффити.