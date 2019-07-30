В России

32 минуты назад

Сын убил отца на похоронах матери

117
#убийство

41-летний житель Санкт-Петербурга приехал на похороны матери в город Прокопьевск Кемеровской области, где насмерть забил своего пожилого отца.

Как сообщает VSE42.RU, обвиняемый в один из траурных дней заявил 65-летнему отцу, он виноват в смерти своей жены, так как обижал ее в браке.

Между родственниками возникла ссора, в ходе которой сын избил отца до потери сознания. После этого обвиняемый позвонил своей жене в Санкт-Петербург и попросил вызвать "скорую". Прибывшие на место происшествия врачи госпитализировали пожилого мужчину, однако тот скончался в больнице.

В отношении петербуржца было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. По данному делу идет расследование.



117
#убийство

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