Сын убил отца на похоронах матери

41-летний житель Санкт-Петербурга приехал на похороны матери в город Прокопьевск Кемеровской области, где насмерть забил своего пожилого отца.

Как сообщает VSE42.RU , обвиняемый в один из траурных дней заявил 65-летнему отцу, он виноват в смерти своей жены, так как обижал ее в браке.

Между родственниками возникла ссора, в ходе которой сын избил отца до потери сознания. После этого обвиняемый позвонил своей жене в Санкт-Петербург и попросил вызвать "скорую". Прибывшие на место происшествия врачи госпитализировали пожилого мужчину, однако тот скончался в больнице.

В отношении петербуржца было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. По данному делу идет расследование.







