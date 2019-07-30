32 минуты назад
Сын убил отца на похоронах матери
41-летний житель Санкт-Петербурга приехал на похороны матери в город Прокопьевск Кемеровской области, где насмерть забил своего пожилого отца.
Между родственниками возникла ссора, в ходе которой сын избил отца до потери сознания. После этого обвиняемый позвонил своей жене в Санкт-Петербург и попросил вызвать "скорую". Прибывшие на место происшествия врачи госпитализировали пожилого мужчину, однако тот скончался в больнице.
В отношении петербуржца было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. По данному делу идет расследование.