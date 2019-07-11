Первый блин комом: кандидатам в губернаторы вынес мозг один сельский депутат

Корреспонденты GOROD48 наблюдали за первой встречей претендентов на должность главы региона с муниципальными кандидатами.

Как уже сообщал GOROD48, власть предложила всем кандидатам в губернаторы (кроме, конечно, врио главы региона Игоря Артамонова, идущего на выборы под знаменами «Единой России») встретиться с муниципальными депутатами в каждом районе области. Для этого Ассоциация «Совета муниципальных образований Липецкой области» разработала график таких встреч (по две-три в день). Сегодня в Хлевном прошла первая из них (по действующему региональному законодательству для участия в выборах кандидатам необходимо получить не менее 163 подписей муниципальных депутатов из, как минимум, 15 районов и городских округов, причем все собранные подписи должны быть заверены нотариально).Прибыв к зданию Хлевенского районного Совета за сорок минут до начала встречи, мы увидели свежепостеленный асфальт у здания и даже успели прилипнуть к нему подошвами обуви. За нашей спиной стрекотали выкашивающие газоны триммеры, а у входа в райсовет суетились члены штаба кандидата от ЛДПР: они установили столик с партийной символикой, флаги и портреты Александра Шерина и стали пытаться собирать подписи прохожих за разработанный депутатом Госдумы законопроект о «детях войны». Сам Александр Шерин в это время делал селфи.К назначенному времени в зале заседаний собрались семь кандидатов и еще один, «Патриот России» Андрей Григорьев, сообщил по телефону исполнительному директору Ассоциации «Совета муниципальных образований Липецкой области» Ивану Соколову, что мчится в Хлевное на всех парусах. Организатор «публичных слушаний» объявил собравшимся депутатам о сути встречи, представил присутствующих и дал слово депутату областного Совета Сергею Токареву, выдвинутому в губернаторы от КПРФ.Сергей Токарев не стал подниматься на трибуну. Он встал перед депутатами и сразу же их обидел:- Я - против шоу! Мне дорого ваше и мое время. Я удивлен, почему такая работа началась 11 июля, а не 15 июня! Мы пытались найти вас всех через сайты муниципальных образований, но нашли немногих. Вы прекрасно понимаете, в какой ситуации оказался наш регион. О проблемах рассказывать не имеет смысла - на это не хватит и трех часов. Я знаю, что все депутаты сдали копии своих паспортов в сельские администрации. Я знаю, что кандидат от «Единой России» уже собрал своим подписи. А есть ли среди вас те, кто еще не отдал свой голос?- Есть! - зашумели в зале. Но поднятых рук оказался не лес, а вырубка.- Хорошо. Можем выйти в коридор и там с вами поговорить. Дайте возможность людям выбирать. Пусть выборы будут конкурентными. Я вас только к этому призываю. Пусть люди определят победителя!- Я - не управляемый депутат! А меня тут обвинили в шоу! Я на шоу не приходил! - заявил активный липецкий общественник, хлевенский депутат Леонид Стуров.И тут начался театр одного актера! Леонид Стуров взялся задавать всем кандидатам в депутаты два одних и тех же вопроса. Первый: почему нормативы на сбор, вывоз и переработку ТКО одинаковы для города и для села? Второй: когда будет найдена управа на ПАО «Квадра», которая излишне начислила жильцам его многоэтажки в Липецке 209 тысяч рублей за тепло и горячую воду? И все. За исключением Стурова, никто из депутатов не задал ни одному из кандидатов ни одного вопроса!- По «Квадре». Сфера ЖКХ находится в частных руках. Вы знаете, кому принадлежит «Квадра»? Цель частника - извлечение максимальной прибыли. А сами сети недофинансируются просто катастрофически. «Квадра» собирает плату с людей, но арендует сети у муниципалитетов. Я не раз на сессиях областного Совета говорил об этом. В прошлом году, например, бюджет области получил от НЛМК дополнительно 8 миллиардов рублей. Можно было часть этих средств отдать на замену гнилых труб. Я всегда говорил, что прежде чем укладывать плитку, нужно трубы под землей поменять. Выход один: чтобы сократить платежи, нужно федеральное регулирование цен и тарифов. И нужно сократить потери ресурсов, чтобы за них не платил конечный потребитель. Вы со мной согласны?- Нет, - ответил Леонид Стуров.- По вопросу ТКО. Тарифы должны быть экономически обоснованными. А они установлены в интересах компаний. Есть несколько методик такого подсчёта, но... В Липецкой области нет ни одного перерабатывающего завода, ни одного современного полигона. К нам в страну тащат из-за рубежа предприятия по сжиганию мусора, но они уже морально устарели. Да, нужно вводить прогрессивное налогообложение, чтобы олигархи не футбольные клубы покупали за рубежом, а в страну вкладывались!Идущая на выборы от «Справедливой России» Лариса Ксенофонтова поблагодарила присутствующих за свои «десять минут славы». Рассказала биографию. Пожаловалась на то, что лихие 90-е порушили ее мечту стать химиком - «наш выпуск в 1992 году стал первым, когда не было распределения».- В Липецке я стала заниматься общественно-политической работой. Из «Партии Жизни» я перешла в «Справедливую России». Люблю людей, природу, животных. Я замужем, у меня уже двое внуков. В облсовете я восемь лет. Мне пеняют, что я мало критикую власть. Но я более сорока законопроектов разработала, 17 из которых приняты. Я занималась вопросами обманутых дольщиков, помощью многодетным семьям. Мою законодательную деятельность оценили в Госдуме. Есть грамоты и благодарственные письма от руководителя нашей партии Миронова. Из партии в партию не скачу, не бегаю. Тезисы моей программы: справедливость, достойная жизнь, достойная заработная плата. Свою программу назвала: «Карта жизни Липецкой области». Любое ваше предложение будет для меня очень ценным. А еще я бы хотела пойти на выборы под лозунгом «Женщина в дом - счастье в нем». Поддержите?- Да, - встрепенулся зал.На два вопроса Леонида Стурова единственная женщина-кандидат ответила коротко. По тарифам на ТКО: «Я вас, Леонид Иванович, назначу ответственным за ЖКХ по Липецкой области». По «Квадре»: «90 обращений с требованиями перерасчета я направила в государственную жилищную инспекцию Липецкой области».Александр Шерин взобрался на трибуну и также поблагодарил организаторов за то, что состоялась эта встреча без посредников. Буду, мол, признателен и благодарен за вашу подпись. Депутат Госдумы коротко рассказал о себе. Сообщил, что осенью 2016 года фракция ЛДПР закрепила его за Липецкой областью в Госдуме, так как своего депутата липчане в нижнюю палату Государственного Собрания не выбрали:- Я сейчас основное внимание уделяю Липецкой области. Есть фото- и видеофакты, которые свидетельствуют, что многими проблемами липчан я занимался ещё до приезда в область Игоря Артамонова.Александр Шерин рассказал о себе. Сообщил, что в 2002 году находился в Чечне. Оттуда - орден Мужества и Почетная грамота президента РФ. Женат, трое дочерей.- Роль депутата должна быть выше, чем она есть сегодня. Люди не знают, насколько недофинансированы территориальные бюджеты, а вам это хорошо известно. Если стану главой области, буду опираться на профессиональные и личные качества. Считаю, что должны быть возвращены прямые выборы. По всем проблемным вопросам пишу депутатские запросы, инициирую расследования. Но вот что скажу: в Госдуме три оппозиционные «Единой России» фракции имеют 107 депутатов, а надо 227 голосов для принятия того или иного закона. Поэтому проблемы липчан я вношу в Госдуму в виде законодательных инициатив.По словам кандидата от ЛДПР, главными проблемными вопросами он считает частный бизнес в сфере ЖКХ и социальное неравенство.- Мусоросжигающих заводов быть не должны. Я министру промышленности и торговли РФ Денису Манурову привозил немецких инвесторов, чтобы продвигать мусороперерабатывающие заводы. Но, очевидно, переработка ТКО - это чьи-то интересы. В коммунальной сфере не должно быть сверхприбылей. У всех липчан должна быть одинаковая возможность получать медицинскую помощь. Надо строить не ФОКи, а спортивные площадки. Моя программа называется «Стабильность и развитие».Отвечая на два вопроса Стурова, Александр Шерин заявил, что ЛДПР голосовала против того, чтобы регионы самостоятельно назначали операторов по переработке мусора, требуя назначать их только на основании открытых конкурсов. Его интересует, почему в Совете директоров компании «Роснефть» - семь иностранцев. Став губернатором, он сделает так, что пенсионерам и малоимущим будет устанавливать в рассрочку счетчики ресурсов некий ОГУП. Также заметил, что разберется с ценообразованием «Квадры».Олег Хомутинников, выдвинутый партией народной свободы «ПАРНАС», на встречу с сельскими депутатами заявился в том же виде, в котором пошел бы в парк или на пляж:- Извиняюсь за неофициальную одежду. Это не от неуважения к вам. Просто у нас еще сегодня - две встречи.Самый шебутной депутат областного Совета решил не напрягать сельских депутатов своими тезисами, а построил выступление на призывах к человечности.- Очень важно, чтобы люди доверяли власти. А наши избиратели хотят частных и открытых выборов. Каждый человек должен иметь возможность участвовать в выборах. У нас сейчас - девять кандидатов в губернаторы. Было бы правильно, чтобы все они попали в бюллетени. Но государство установило муниципальный фильтр будто бы для того, чтобы отсечь от выборов политических проходимцев. Невозможно попасть на выборы и самовыдвиженцам. Поэтому все девять - от партий. Каждый из нас должен предоставить в облизбирком 163 подписи. Прошу вас между собой определиться, кто из вас отдаст подписи мне, или Токареву, или Шерину. И пусть в выборах победит сильнейший. Вы можете дать возможность сделать эти выборы честными и открытыми. Конкурентов нужно побеждать в открытой борьбе. И тогда ни у кого не будет возможности сказать, что наша власть - не легитимная.- А кто мешал представителям вашей партии выдвинуться на уровне сельского поселения? Вот у КПРФ в районах - пять депутатов сельских поселений, - обратился к кандидату забывший на мгновение о мусоре и горячей воде Леонид Стуров.- Я был депутатом горсовета, райсовета, сейчас - областного Совета. Мне сейчас мешает муниципальный фильтр. А почему «ПАРНАС» не выдвинул своих кандидатов по Тербунскому району, спросите у руководителей партии.Потом слово получили кандидаты, которые не являются депутатами. Первым к залу обратился выдвиженец «Аграрной партии России» Евгений Третьяков:- Я с 1990 года живу Липецкой области. Все время работал в селе. Перед тем, как получил предложение стать заместителем главы Елецкого района, мое фермерское хозяйство арендовало 1,5 тысячи гектаров земли. Первым заместителем главы Елецкого района проработал пять лет. В свой актив хотел бы записать то, что на момент моего прихода во власть 10 тысяч гектаров в районе не обрабатывалось, и все эти земли мы ввели в оборот.По словам Третьякова, для него нет разницы между фермерами или руководителями крупных сельхозпредприятий. «Готов отстаивать интересы всех работающих на земле людей». А Хлевенский район - аграрный район.- На одном из форумов я спросил у Путина, зачем Россия вступает в ВТО? А там условие - ввоз пальмового масла. В прошлом году миллион тонн такого масла ввезли в страну. А надо развивать свое сельское хозяйство. Мы можем стать кормильцами всего мира. Мы сейчас живем в режиме санкций-контрсанкций. И мы начали производить свое, стали продавать пшеницу. Но до сих пор 23% пахотных земель в России не используют. Трудящиеся получают очень низкую зарплату. Если я стану губернатором, буду приглашать руководителей сельхозпредприятий с ведомостями на зарплату. Тогда мы спросим у них, почему, получая субсидии из бюджета, они платят работникам маленькую зарплату. Прошу вас помочь мне вашими подписями.- А почему нормативы отчислений по НДФЛ разные по районам? - спросил у агрария Леонид Стуров.- Этот норматив отчислений у нас постоянно варьируется. Чем лучше работает территория, тем меньше норматива ему оставляют. Это неправильно, - ответил Евгений Третьяков.На этом месте кандидат от КПРФ Токарев, не выдержав, обернулся к Стурову и ехидно поинтересовался у него, поедет ли он на следующую такую встречу в Тербуны? «Поеду!», - ответил упрямый Стуров.Этот вопрос неугомонный Леонид Стуров задал кандидату от «Казачьей партии Российской федерации» Вадиму Давыдову. А потом еще один: «И где же ваша форма?»Вадим Давыдов смутился и стал рассказывать о том, что есть реестровые казаки, те, что состоят на госслужбе, и нереестровые, общественники. «Это те, кого называют ряжеными», - зачем-то добавил кандидат в губернаторы.- Вы ряженый? - тут же спросил Стуров.- Нет, я вхожу в политическую партию.Вадим Давыдов рассказал свою биографию. Заметил, что, участь в военном училище, хотел попасть в Афганистан, но не успел, так как к тому времени советские войска из него вывели. «Женат. 33 года в браке. Имею дочь».Давыдов сообщил, что Казачья партия образована в 2012 году. «400 лет казаки участвовали в развитии государственности России, всегда были возле власти». Его программа называется: «Семья, отечество, традиции». Казаков, по его словам, возмущает многое из того, что происходит в регионе и стране.- Почему мы не можем решить вопрос пенсионной реформы, ЖКХ, возврата НДС, коррупции? А кто у нас у власти? Да, мы не парламентская партия, но мы все-таки войдем в райсоветы, в Липецкий горсовет. У вас в районе тоже есть казаки.Генеральный директор ООО «ТОПАЗ» Андрей Плотников в губернаторы выдвинут общим собранием ЛОО политической партии «Коммунистическая партия Коммунисты России»:- Я не политик, я предприниматель. Отец мой родом из Маланино, я - ваш земляк. У меня трое детей, одна супруга (смех в зале).Андрей Плотников сообщил некоторые факты из своей жизни. Металлургический техникум, армия, МВД. «Ушел из милиции в звании младшего лейтенанта». Затем «начал заниматься профессионально предпринимательством. Мешки, лотки, Польша». Параллельно Плотников увлекся общественной деятельностью и с тех пор позиционирует себя православным предпринимателем.Речь Андрея Плотникова заворожила аудиторию, которая будто смотрела документальный фильм о русском купечестве. «Предприниматель развивает среду обитания. В царской России предприниматели участвовали во всех сферах жизни общества». Савва Мамонтов, Савва Морозов… «Потом - революция. Потом - 70 лет управления экономикой государства. Потом вернулся дикий бессовестный капитализм».- Почему государство помогает бизнесу, который вывозит доходы за рубеж? Такого быть не должно. Мы создали Клуб православных предпринимателей. Вкладываем деньги в церкви, в благоустройство. За такими предпринимателями - будущее. Вопрос ведь не в деньгах, а в человеке, в личности. А почему коммунисты России? Да у нас с ними общие цели!- Вы защищаете интересы предпринимателей, а значит «Квадры». Что вы производите как предприниматель? - спросил Плотникова все тот же Стуров.- Производством общественного питания, кейтерингом - кормим иностранцев в зоне «Липецк». Теперь по «Квадре». Идет борьба интересов. Пока силы, к моему сожалению, на их стороне. Надо объединяться и договариваться. Если есть патриоты - есть и враги народа, - вдруг вспомнил о том, что он еще и коммунист, кандидат в губернаторы.- Так вы бренд КПРФ присвоили? - не унимался Леонид Стуров.- Нет. Коммунист тоже может быть предпринимателем!Самым коротким было выступление начальника липецкого ДОСААФ АндреяГригорьева, выдвинутого в губернаторы «Патриотами России»:- Спасибо за то, что вы нашли для нас время. Я здесь для того, чтобы заручиться вашей поддержкой. Не буду о программе, буду о себе.Андрей Григорьев сообщил, что после школы поступил в военное училище. Там «написал рапорт на Чечню. Уехал туда. Теперь с гордостью ношу тельняшку и голубой берет». После службы в Чечне захотел вернуться в военное училище, но его расформировали. Поэтому ушел в МВД. Но и там не задержался. «Стал заниматься общественно-политической работой. Являюсь членом штаба ОНФ. Себе в зачет могу поставить расселение аварийных домов на улице Газина в Липецке. Я нашел застройщика, который взялся за это дело и 28 семей переселили».- Мне по душе помогать людям. Прошу вас оказать мне помощь в сборе подписей.- Вы заявили, что у вас нет программы. За что депутатам голосовать? - спросил Леонид Стуров.- Моя задача - не лить вам в уши! Тезисы можете найти в интернете. Главное - это команда, ведь свита делает короля. Нам приезжих губернаторов не надо!На этом собрание и закончилось. Сегодня кандидаты должны побывать еще в Тербунском и Воловском районах.