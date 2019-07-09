Иностранец ушел в ночной клуб и пропал в Липецке

Юноша приехал в Липецк на вахту.

6 июля в 23 часа 20-летний гражданин Казахстана Василий Чалов ушел в ночной клуб «Маска» и не вернулся. Молодой человек ни разу не был в Липецке, он приехал в город на вахту на промышленное предприятие. Его коллеги хватились приятеля утром в воскресенье. Сегодня они намерены обратиться в полицию.



- Он ушел в ночной клуб в черной кожаной куртке, синих джинсах. Отдыхал в «Маске», ходил в «Трибуну». Там у кого-то взял кофту. Под утро решил ее вернуть, ушел из «Маски» в «Трибуну» и пропал. Василию на вид 20 лет, его рост около 170 см, у него короткие рыжеватые волосы, - рассказал GOROD48 приятель пропавшего Александр Долматов.



Всех, кто видел Василия и имеет сведения о его местонахождении, просят позвонить по телефону 904 291 74 30 или сообщить данные в полицию.