АО «ЛГЭК» возглавил 45-летний москвич Константин Драчук

В горсовете считают, что мэрия нарушила Устав Липецка и попросили вмешаться в ситуацию прокурора области.



Как уже сообщал GOROD48, после ухода по собственному желанию с поста гендиректора АО «ЛГЭК» Владимира Башкарева администрация области представила мэрии Липецка кандидата на вакантную должность: 45-летнего безработного москвича Константина Драчука.



Сегодня главные акционеры АО «ЛГЭК» - три липецких МУПа, - провели заочное собрание, на котором и утвердили Константина Драчука гендиректором Липецкой городской энергетической компании.



В пресс-службе компании GOROD48 комментарии получить не удалось.



Между тем стало известно, что ещё в конце июня спикер Липецкого горсовета Игорь Тиньков обратился к прокурору региона Константину Кожевникову с просьбой провести проверку действий мэрии, нарушившей, по его мнению, Устав Липецка.



- В соответствии с 36-й статьей Устава города, к компетенции городского Совета относятся вопросы согласования кандидатур представителей в органы управления и ревизионные комиссии хозяйствующих обществ, если 50 процентов их акций принадлежат муниципалитету. Однако с горсоветом в выборе нового руководителя ЛГЭКа никто не советовался, - прокомментировал GOROD48 ситуацию Игорь Тиньков.



Константин Драчук, если судить по его биографии, человек с большим управленческим опытом. С 1996-го по 2001-й годы уроженец Челябинска работал заместителем гендиректора по правовым вопросам Уральского оптико-механического завода. В 2001–2002 годах руководил дирекцией по реформированию концерна «Росэнергоатом», а в 2003-м перешел в Минэнерго. С 2004-го по 2006-й - заместитель гендиректора ЗАО «КЭС-Энергостройинжиниринг», в 2006-2007 годах - один из руководителей дирекции стратегического развития и методологии реформирования ОАО «ТВЭЛ», в 2007–2008 – гендиректор ЗАО «Русатомстрой-инвест», в 2008–2009 – директор департамента корпоративного управления и развития Росатома, в 2009–2010 – заместитель гендиректора по развитию ОАО «НИИ постоянного тока». С 2010-го по 2018-й работал антикризисным управленцем в ряде финансово-производственных компаний.



По итогам работы за 2017 год АО «ЛГЭК» получило убыток в сумме 360,8 миллиона рублей. Показатель EBITDA за 2017 год сократился до 162,3 миллиона рублей против 602,1 миллиона в 2016 году. Валовая прибыль снизилась на 90 миллионов, выручка от основных видов деятельности упала на 44 миллиона. И это при постоянном росте тарифов.



Не удивительно, что депутаты горсовета обязали Счетную палату Липецка во внеочередном порядке проверить финансово-хозяйственную деятельность ЛГЭКа.



Между тем мэрия уже отдала АО «ЛГЭК» муниципального имущества на 1,3 млрд рублей. И депутаты горсовета согласовали сделку по увеличению уставного капитала АО «ЛГЭК» и отчуждению из муниципальной собственности имущества, закрепленного за МУПами «Липецктеплосеть» и «Горэлектросеть». А это - 3,5 тысячи объектов муниципальной инфраструктуры остаточной стоимостью в 1 млрд рублей (оценочная стоимость подстанций, котельных, сетей превышает 1,3 млрд рублей). При увеличившейся после этой сделки доли муниципалитета в акционерном капитале АО «ЛГЭК» с 87% до 90,5% городская энергетика стала непрозрачной для контроля извне. Кстати, в ЛГЭКе при Башкареве были намерены дополнительно к уже имеющимся 91 675 648 714 простых акций номинальной стоимостью 0,0133 рубля каждая выпустить еще 500 000 000 000 акций на сумму в 6,6 млрд рублей. В таком случае уставной капитал АО «ЛГЭК, который сейчас составляет 1,2 млрд рублей, увеличится на 500 миллионов, а 993 миллиона попадут в эмиссионный или добавочный капитал. Его можно использовать на покрытие убытков общества при его ликвидации.

