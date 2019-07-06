Общество

сегодня, 13:23

Антирейтинг детских площадок Липецка

9 644
#детские площадки
Антирейтинг детских площадок Липецка

Вместе с читателями GOROD48 составил рейтинг убитых детских площадок в липецких дворах.

Наш пост в «ВКонтакте» с просьбой прислать фото детских площадок в ужасном состоянии собрал свыше 100 комментариев. Надо отметить, что вместе с нами народный антирейтинг отслеживали люди, имеющие непосредственное отношение к благоустройству городских дворов - потому что, когда мы приезжали снимать видео, многие площадки были уже отремонтированы. Но далеко не все. 

Например, двор дома №14 по улице Стаханова должен был встретить нас разбитыми скамейками, на которые невозможно было присесть. Однако скамьи оказались целыми, за исключением небольших нюансов, а вот качели мы не нашли. 


Жители дома №101 по улице Московской попали в наш рейтинг довольно случайно. На присланных фото - выщербленные счеты. Сама площадка состоит из двух современных элементов в отличном состоянии - а вот краска на ней, как и сломанные счёты - явно дело рук местных подростков. 


Ещё одна детская площадка в нашем антирейтинге - во дворе дома №12 по улице Катукова. Вот тут мы полностью согласны с местными жителями. Площадка оснащена оборудованием явно советских времён, когда здесь росли дети суровых 90-х. Убитая горка в кустах, вросшая в землю песочница, разбитые скамейки – маленьких детей сюда точно не поведешь.


«Стол для бухариков» - так охарактеризовали жильцы дома №6 по улице Ленинградской свою детскую площадку. Наша съемочная группа нашла площадку соответствующей описанию: стол с пивными крышками, забитая бутылками мусорка и абсолютно безрадостная картина в целом.


Такой же примерно стол мы нашли и во дворе дома №14/2 по улице Космонавтов. Площадка здесь  еще советских времён. Есть песочница, вдали двора стоит симпатичный грибок, но играть детям негде.


Ещё один адрес из наших комментариев - Краснознаменная, 27. Во дворе песочница тоже почти вросла в землю, детскую площадку вытесняет парковка, а местным ребятишкам приходится искать другие дворы для игр.


Как мы уже рассказали, часть площадок адреса, которых указали липчане, к нашему приезду были приведены в порядок. Некоторые ждут ремонта. Жильцы дома № 3 по улице Плеханова, например, еще два месяца назад получили сообщение Госжилинспекции, о выданном УК «Привокзальная» предписании на устранение недостатков. Однако во дворе ничего до сих пор не изменилось. 

Заметим, что горожане, если удастся договориться с соседями, могут получить обновленный двор сразу по нескольким программам софинансирования: «Формирование современной городской среды Липецка», «Инициативное бюджетирование», «Рубль - на рубль». Кроме того, новую площадку можно получить по программе по программе «Наказы избирателей». Наконец, недавно в области запущена программа «Год детских площадок», по ней к ноябрю этого года построят 150 детских  и спортивных площадок. Места их размещения власть собирается определять с учетом численности жителей и удаленности от парков и спортивных объектов.

9 644
#детские площадки

Комментарии (9)

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Перри Мейсон

3 минуты назад
Вообщем, понятно. Советская власть строила, буржуазная только разрушаеть может
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Сергей 13

5 минут назад
Вика, Вы глупая?Совка уж 30 лет нет,у нас количество церквей выросло в сотни раз по сравнению с. 90-ми,почему же растёт количество преступлений,нищета,проституция,безработница?Ленин атомную бомбу под Россию подложил,как гарант сказал?Посмотрите,какие лица людей были на старых документальных кадрах,ну а сейчас,Вы правы...
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гость

14 минут назад
Вика, Я не пойму ,что за комент написала эта еб- ВИКА , видна не дружит с головой,походи по дворам "ЧМО"...
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* ну почему так

27 минут назад
Как кто к власти приходит сразу начинают дороги делать ... вот заваркика пришла и опять дорогиии
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Вика

42 минуты назад
Господи, какой Мордер вокруг, пиɜдец просто. Что же ëбаный совок с людьми натворил, какая деформация цивилизации. Особенно ëбла этих людей, измождённых бабок, с глазами коров и демонов. Какой-то ад на земле.
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Автохам

44 минуты назад
А где газоны. Шилом им ноги проколоть...
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Студгородок, 26

46 минут назад
Есть и у нас площадка. Да только дети не те! Орут, матюкаются, включают планшеты с похабной музыкой, лезут на деревья, обламывают. Посидеть на лавочке, перемыть косточки соседям стало трудно: шум да гам! Да и компания-то: 8- летний Ярик с последнего подъезда, грозивший зарезать одноклассника. Из 21 школы на 15 мкр. Да еще бродит этот недоразвитый косноязычный из 25 соседнего дома. Тьфу!
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кокс

57 минут назад
как тема следующего выпуска анти рейтинг Липецких остановок.
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А где газоны?!

57 минут назад
Во, детишки, как мамонты всю траву вытоптали на детских площадках...
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