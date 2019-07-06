Общество
сегодня, 13:23
Антирейтинг детских площадок Липецка
9 644
Вместе с читателями GOROD48 составил рейтинг убитых детских площадок в липецких дворах.
Наш пост в «ВКонтакте» с просьбой прислать фото детских площадок в ужасном состоянии собрал свыше 100 комментариев. Надо отметить, что вместе с нами народный антирейтинг отслеживали люди, имеющие непосредственное отношение к благоустройству городских дворов - потому что, когда мы приезжали снимать видео, многие площадки были уже отремонтированы. Но далеко не все.
Например, двор дома №14 по улице Стаханова должен был встретить нас разбитыми скамейками, на которые невозможно было присесть. Однако скамьи оказались целыми, за исключением небольших нюансов, а вот качели мы не нашли.
Жители дома №101 по улице Московской попали в наш рейтинг довольно случайно. На присланных фото - выщербленные счеты. Сама площадка состоит из двух современных элементов в отличном состоянии - а вот краска на ней, как и сломанные счёты - явно дело рук местных подростков.
Ещё одна детская площадка в нашем антирейтинге - во дворе дома №12 по улице Катукова. Вот тут мы полностью согласны с местными жителями. Площадка оснащена оборудованием явно советских времён, когда здесь росли дети суровых 90-х. Убитая горка в кустах, вросшая в землю песочница, разбитые скамейки – маленьких детей сюда точно не поведешь.
«Стол для бухариков» - так охарактеризовали жильцы дома №6 по улице Ленинградской свою детскую площадку. Наша съемочная группа нашла площадку соответствующей описанию: стол с пивными крышками, забитая бутылками мусорка и абсолютно безрадостная картина в целом.
Такой же примерно стол мы нашли и во дворе дома №14/2 по улице Космонавтов. Площадка здесь еще советских времён. Есть песочница, вдали двора стоит симпатичный грибок, но играть детям негде.
Ещё один адрес из наших комментариев - Краснознаменная, 27. Во дворе песочница тоже почти вросла в землю, детскую площадку вытесняет парковка, а местным ребятишкам приходится искать другие дворы для игр.
Как мы уже рассказали, часть площадок адреса, которых указали липчане, к нашему приезду были приведены в порядок. Некоторые ждут ремонта. Жильцы дома № 3 по улице Плеханова, например, еще два месяца назад получили сообщение Госжилинспекции, о выданном УК «Привокзальная» предписании на устранение недостатков. Однако во дворе ничего до сих пор не изменилось.
Заметим, что горожане, если удастся договориться с соседями, могут получить обновленный двор сразу по нескольким программам софинансирования: «Формирование современной городской среды Липецка», «Инициативное бюджетирование», «Рубль - на рубль». Кроме того, новую площадку можно получить по программе по программе «Наказы избирателей». Наконец, недавно в области запущена программа «Год детских площадок», по ней к ноябрю этого года построят 150 детских и спортивных площадок. Места их размещения власть собирается определять с учетом численности жителей и удаленности от парков и спортивных объектов.
Например, двор дома №14 по улице Стаханова должен был встретить нас разбитыми скамейками, на которые невозможно было присесть. Однако скамьи оказались целыми, за исключением небольших нюансов, а вот качели мы не нашли.
Жители дома №101 по улице Московской попали в наш рейтинг довольно случайно. На присланных фото - выщербленные счеты. Сама площадка состоит из двух современных элементов в отличном состоянии - а вот краска на ней, как и сломанные счёты - явно дело рук местных подростков.
Ещё одна детская площадка в нашем антирейтинге - во дворе дома №12 по улице Катукова. Вот тут мы полностью согласны с местными жителями. Площадка оснащена оборудованием явно советских времён, когда здесь росли дети суровых 90-х. Убитая горка в кустах, вросшая в землю песочница, разбитые скамейки – маленьких детей сюда точно не поведешь.
«Стол для бухариков» - так охарактеризовали жильцы дома №6 по улице Ленинградской свою детскую площадку. Наша съемочная группа нашла площадку соответствующей описанию: стол с пивными крышками, забитая бутылками мусорка и абсолютно безрадостная картина в целом.
Такой же примерно стол мы нашли и во дворе дома №14/2 по улице Космонавтов. Площадка здесь еще советских времён. Есть песочница, вдали двора стоит симпатичный грибок, но играть детям негде.
Ещё один адрес из наших комментариев - Краснознаменная, 27. Во дворе песочница тоже почти вросла в землю, детскую площадку вытесняет парковка, а местным ребятишкам приходится искать другие дворы для игр.
Как мы уже рассказали, часть площадок адреса, которых указали липчане, к нашему приезду были приведены в порядок. Некоторые ждут ремонта. Жильцы дома № 3 по улице Плеханова, например, еще два месяца назад получили сообщение Госжилинспекции, о выданном УК «Привокзальная» предписании на устранение недостатков. Однако во дворе ничего до сих пор не изменилось.
Заметим, что горожане, если удастся договориться с соседями, могут получить обновленный двор сразу по нескольким программам софинансирования: «Формирование современной городской среды Липецка», «Инициативное бюджетирование», «Рубль - на рубль». Кроме того, новую площадку можно получить по программе по программе «Наказы избирателей». Наконец, недавно в области запущена программа «Год детских площадок», по ней к ноябрю этого года построят 150 детских и спортивных площадок. Места их размещения власть собирается определять с учетом численности жителей и удаленности от парков и спортивных объектов.
9 644
Перри Мейсон
Сергей 13
гость
* ну почему так
Вика
Автохам
Студгородок, 26
кокс
А где газоны?!