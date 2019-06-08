Происшествия

30 минут назад

69-летний пенсионер ушел из больницы и пропал

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#пропавшие без вести

Геннадий Огнев лечился в больнице «Липецк-Мед».

7 июня ориентировочно в 14:30 ушел из ГУЗ «ЛГБ № 4 «Липецк - Мед» (поселок Трактростроителей) ушел 69-летний Геннадий Огнев, до настоящего момента его местонахождение не установлено. ОБ этом сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей".

Всех, кто что-либо знает о том, где находится Геннадий Огнев, просят связаться с полицией или волонтерами.
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#пропавшие без вести

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