69-летний пенсионер ушел из больницы и пропал

Геннадий Огнев лечился в больнице «Липецк-Мед».

7 июня ориентировочно в 14:30 ушел из ГУЗ «ЛГБ № 4 «Липецк - Мед» (поселок Трактростроителей) ушел 69-летний Геннадий Огнев, до настоящего момента его местонахождение не установлено. ОБ этом сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей".



Всех, кто что-либо знает о том, где находится Геннадий Огнев, просят связаться с полицией или волонтерами.

