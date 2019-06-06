Общество

55 минут назад

«Лесопожарный центр» получил новые специализированные автомобили

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#лесопожарный центр
«Лесопожарный центр» получил новые специализированные автомобили
Как сообщает пресс-служба Управления лесного хозяйства Липецкой области, два пожарных автомобиля на базе «ГАЗ-33086» переданы в распоряжение пожарно-технической станции Грязинского лесничества, лесной фонд которого расположен в непосредственной близости от Липецка, и представляет повышенную пожарную опасность в связи с высокой рекреационной нагрузкой и преобладанием хвойных пород в составе лесных насаждений.

Остальные машины направлены в распоряжение станций Добровского лесничества и «Лесопожарного центра». Новая техника для пожарно-химических станций была приобретена за счет средств федерального бюджета.  

Пожарная автоцистерна АЦ 2,5-40 (33086) выполнена на полноприводном шасси «ГАЗ-33086». Для повышения маневренности и надежности работы в лесу автоцистерна оборудована съемными боковыми и задними дугами безопасности, усиленной защитой топливного бака и поддона двигателя. Модель предназначена для тушения лесных пожаров.  
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#лесопожарный центр

Комментарии (2)

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Опять трубят

1 минуту назад
Опять торжественное вручение , но купили и молодцы, зачем весь этот каламбур , людей собрать отвлечь от работы
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гостья

34 минуты назад
а для города приобрели? а то все кинулись на борьбу с шашлычниками ,а в городе яжедетки во всю стреляют и никто не боится, что пожар может быть? Каждый вечер за гаражами у школы 61 стрелялки, а там лог и сухая трава. И продают эти стрелялки спокойно прямо там же в киоске.
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