«Лесопожарный центр» получил новые специализированные автомобили

Как сообщает пресс-служба Управления лесного хозяйства Липецкой области, два пожарных автомобиля на базе «ГАЗ-33086» переданы в распоряжение пожарно-технической станции Грязинского лесничества, лесной фонд которого расположен в непосредственной близости от Липецка, и представляет повышенную пожарную опасность в связи с высокой рекреационной нагрузкой и преобладанием хвойных пород в составе лесных насаждений.



Остальные машины направлены в распоряжение станций Добровского лесничества и «Лесопожарного центра». Новая техника для пожарно-химических станций была приобретена за счет средств федерального бюджета.



Пожарная автоцистерна АЦ 2,5-40 (33086) выполнена на полноприводном шасси «ГАЗ-33086». Для повышения маневренности и надежности работы в лесу автоцистерна оборудована съемными боковыми и задними дугами безопасности, усиленной защитой топливного бака и поддона двигателя. Модель предназначена для тушения лесных пожаров.

