Происшествия

23 минуты назад

Водитель мопеда погиб в Грязях после столкновения с иномаркой

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#авария #ДТП
Водитель мопеда погиб в Грязях после столкновения с иномаркой

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области погибли три человека, еще трое - получили ранения.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, ночью 28 мая в Липецке на улице Ударников 65-летний водитель автобуса «ЛиАЗ» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 58-летнего мужчину, который от полученных травм погиб на месте.

В Грязях в половине девятого утра на улице 30 лет Победы столкнулись мопед и автомобиль «Фольксваген». По предварительным данным, 59-летний мужчина, управляя мопедом, нарушил очередность проезда и столкнулся с «Фольксвагеном» под управлением 39-летнего водителя. Водителя мопеда доставили в больницу, однако от полученных травм он умер.

В Ельце на трассе «Дон» 56-летний водитель грузовика «ДАФ» не на пешеходном переходе насмерть сбил 44-летнего мужчину

В селе Волово водитель неустановленного автомобиля допустил наезд на 15-летнюю девочку, которая шла по краю проезжей части в попутном направлении. Школьница получила травмы, и была госпитализирована. Проводится административное расследование, ведется поиск нарушителя.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 3 водителей.

За неиспользование ремней безопасности к административному наказанию сотрудники ГИБДД привлекли 45 автомобилистов. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 949 случая превышения скорости.

Также сотрудники ГИБДД зафиксировали 13 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.


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#авария #ДТП

Комментарии (2)

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вера

2 минуты назад
как не зайдешь на город 48-так одни смерти.....Люди дальше своего носа ничего не видят-еще мопеды,машины,велосипеды.....покупают.Пешком бы научились ходить и не падать,а не то чтобы управлять чем-то.Как слепые ездят.Когда же уже ВСЕ будут ВНИМАТЕЛЬНЕЕ!?
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Минхой

9 минут назад
* зачем вы покупаети вы мото если с беваети вы людей * люди что твориться что делать будем что бы больше такова не было ??
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