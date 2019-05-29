Водитель мопеда погиб в Грязях после столкновения с иномаркой

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области погибли три человека, еще трое - получили ранения.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, ночью 28 мая в Липецке на улице Ударников 65-летний водитель автобуса «ЛиАЗ» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 58-летнего мужчину , который от полученных травм погиб на месте.

В Грязях в половине девятого утра на улице 30 лет Победы столкнулись мопед и автомобиль «Фольксваген». По предварительным данным, 59-летний мужчина, управляя мопедом, нарушил очередность проезда и столкнулся с «Фольксвагеном» под управлением 39-летнего водителя. Водителя мопеда доставили в больницу, однако от полученных травм он умер.

В Ельце на трассе «Дон» 56-летний водитель грузовика «ДАФ» не на пешеходном переходе насмерть сбил 44-летнего мужчину .

В селе Волово водитель неустановленного автомобиля допустил наезд на 15-летнюю девочку, которая шла по краю проезжей части в попутном направлении. Школьница получила травмы, и была госпитализирована. Проводится административное расследование, ведется поиск нарушителя.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 3 водителей.

За неиспользование ремней безопасности к административному наказанию сотрудники ГИБДД привлекли 45 автомобилистов. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 949 случая превышения скорости.

Также сотрудники ГИБДД зафиксировали 13 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.