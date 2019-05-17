сегодня, 13:12
Лебедянская долгожительница отметила 109 день рождения
Клавдия Ивановна Костина из села Губино Лебедянского района отметила 109-й день рождения.
Живёт Клавдия Ивановна в том же доме, куда её девятнадцатилетнюю привел молодой муж, Иван Костин, после свадьбы. Здесь родились их дети, отсюда проводила Клавдия мужа на войну. Ей повезло, Иван Дмитриевич вернулся с фронта. Всю жизнь работали супруги на родной земле: Иван Дмитриевич - бригадиром, агрономом, а Клавдия Ивановна и сеяла, и полола, и косила, и снопы вязала. Лебедянская долгожительница – труженица тыла, награждена медалью «За трудовую доблесть».
Вместе с мужем Клавдия Ивановна прожила 56 лет. У неё пятеро детей, шестеро внуков, шесть правнуков и две праправнучки, сообщает управление социальной защиты населения Липецкой области.
Дай бог
уважение
Перри Мейсон
гость
Поздравляем!!!