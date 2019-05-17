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сегодня, 13:12

Лебедянская долгожительница отметила 109 день рождения

5 734
#долгожители
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Лебедянская долгожительница отметила 109 день рождения

Клавдия Ивановна Костина из села Губино Лебедянского района отметила 109-й день рождения. 

Кажется, такое и представить не­возможно - эта женщина жила, когда рва­лись снаряды на фронтах первой мировой, когда прогремел залп революционной «Ав­роры» у стен Зимнего. Клавдия Ивановна помнит и гражданскую войну, и коллективизацию, и Великую Отечественную.

Живёт Клавдия Ивановна в том же доме, куда её девятнадцатилетнюю привел молодой муж, Иван Костин, после свадьбы. Здесь родились их дети, отсюда проводила Клавдия мужа на войну. Ей повезло, Иван Дмитриевич вернул­ся с фронта. Всю жизнь работали супруги на родной земле: Иван Дмитриевич - бригадиром, агрономом, а Клавдия Ивановна и сеяла, и полола, и косила, и снопы вязала.  Лебедянская долгожительница – труженица тыла, награждена медалью «За трудовую доблесть».

Вместе с мужем Клавдия Ивановна прожила 56 лет. У неё пятеро детей, шестеро внуков, шесть правнуков и две праправнучки, сообщает управление социальной защиты населения Липецкой области.

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#долгожители
2

Комментарии (5)

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Дай бог

8 минут назад
бабушке здоровья!!!!
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уважение

26 минут назад
Бабуля очень хорошо выглядит.... Всю жизнь трудилась на благо родины....
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Перри Мейсон

53 минуты назад
Такие люди вызывают огромное уважение!
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гость

59 минут назад
ещё в начале 20 в. долгожители в 100-130 лет не были в диковинку. а в годы лжеПетраI - и старцы под 300 лет не считались редкостью. сегодня химическая промышленность просто травит народ гормональным молоком, дрожжевым хлебом, фастфудом.
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Поздравляем!!!

сегодня, 13:21
Дай Бог этой бабулечке здоровья и ещё долгих, долгих лет жизни!!!
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