Происшествия

56 минут назад

Сладкоежка ограбил магазин

2 548
#грабеж #магазин
Сладкоежка ограбил магазин

Мужчину отправили на принудительные работы.

Советский районный суд Липецка вынес приговор по обвинению в грабеже. К ответственности за преступление привлекли безработного жителя Липецкой области.

Грабеж был совершен в Липецке. Преступник замыслил поживиться товарами из супермаркета. Мужчина зашел в торговый зал под видом покупателя. Его целью оказались сладости. Злоумышленник набрал 47 плиток разного шоколада на общую сумму 2 529 рублей и сложил сладости в свою спортивную сумку. Замысел грабителя раскрыли сотрудники магазина. Они попытались остановить преступника уговорами, но липчанин на них не отреагировал. Мужчине удалось скрыться с места преступления, чуть позже его вычислили по камерам видеонаблюдения.

Суд признал липчанина виновным в грабеже и назначил ему в качестве наказания 360 часов обязательных работ.
2 548
#грабеж #магазин

Комментарии (2)

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попогость

2 минуты назад
Ороророророро
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спринфилд

39 минут назад
Он умрет от диабета.
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