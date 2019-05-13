Сладкоежка ограбил магазин

Мужчину отправили на принудительные работы.

Советский районный суд Липецка вынес приговор по обвинению в грабеже. К ответственности за преступление привлекли безработного жителя Липецкой области.



Грабеж был совершен в Липецке. Преступник замыслил поживиться товарами из супермаркета. Мужчина зашел в торговый зал под видом покупателя. Его целью оказались сладости. Злоумышленник набрал 47 плиток разного шоколада на общую сумму 2 529 рублей и сложил сладости в свою спортивную сумку. Замысел грабителя раскрыли сотрудники магазина. Они попытались остановить преступника уговорами, но липчанин на них не отреагировал. Мужчине удалось скрыться с места преступления, чуть позже его вычислили по камерам видеонаблюдения.



Суд признал липчанина виновным в грабеже и назначил ему в качестве наказания 360 часов обязательных работ.