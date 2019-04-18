«Прихожу в садик за детьми, а воспитатели лыка не вяжут!»

Родители двойняшек обвинили нянечку и двух воспитателей в пьянстве на рабочем месте.

Сегодня утром в GOROD48 позвонили супруги Гордеевы, родители детей-двойняшек, и рассказали удивительную историю.



- Вчера я пришла за детьми в 127-й садик и тут же почувствовала запах спиртного в раздевалке. Сначала подумала, что какой-то подвыпивший отец забрал только что своего ребенка, но потом поняла, что запах исходит от нянечки, которая разговаривала в раздевалке по телефону: у нее буквально заплетался язык! - говорит Татьяна Гордеева.



Из слов женщины следовало, что к ней навстречу вышла только ее дочь. На вопрос, где ее братик, девочка показала рукой в группу.



- Дочь взяла меня за руку и привела в спальню. Там я увидела сидящих в обнимку за детским столиком двух воспитателей, которые явно были пьяны. Бутылки я не видела, но на столике была разложена закуска. Рядом с женщинами сидел и мой сынок, который уплетал домашнюю котлету. Оказалось, что у воспитательницы Натальи Викторовны был день рождения. Она мне сама об этом сказала. Я иронично поздравила ее с праздником, забрала сына, а потом позвонила мужу.



- Мы отдаем детей в детсад, надеясь на то, что их жизнь и здоровье - в безопасности. А тут пьяные воспитатели! Поэтому я тут же вызвал в детсад полицию. Мне ответили по телефону, чтобы я ждал наряд у детсада. Мы ждали полицейских 45 минут, до его закрытия. Потом мы поехали в отделение полиции на улицу Московскую. Я попросил дежурного офицера принять мое заявление. Мне сказали, что достаточно устного рассказа. Я потребовал талон-уведомление. Мне его дали. А в 19.20 мне позвонил какой-то сотрудник полиции и сказал, что ждет меня у входа в детский сад. Я сказал, что на Сырский Рудник уже не поеду, так как детсад уже закрыт, - подключается к разговору глава семьи.



Александр Гордеев решил просто так не оставлять эту историю. Сегодня утром он снова съездил в отделение полиции на улицу Московскую, встретился с сотрудницей отдела по делам несовершеннолетних. Ему сказали, что завтра организуют проверку его заявления.



- Я позвонил в департамент образования, рассказал им эту дикую историю. Мне пообещали принять меры, - говорит отец двойняшек.



В 127-м детском саду эту историю категорически отрицают.



В отсутствие заведующей дошкольного образовательного учреждения трубку телефона взяла старший воспитатель Надежда Андрюшина:



- Все это - клевета! Да, день рождения у воспитательницы был! Но никто не употреблял спиртного. Эти воспитатели имеют большой педагогический стаж. К ним детей водят со всего Сырского Рудника!



Председатель департамента образования мэрии Александр Мочалов сообщил GOROD48, что по факту телефонного обращения родителей, дети которых посещают 127-й детский сад, ведомством организована выездная проверка.



- От правоохранительных органов в департамент информации не поступало, хотя установлено, что сотрудники полиции вечером 17 апреля посещали детский сад по поступившему заявлению. По результатам проверки департаментом образования будут приняты соответствующие меры реагирования. Сегодня детский сад работает в соответствии с режимом, - сказал чиновник.