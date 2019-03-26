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57 минут назад

Подпольную оружейную мастерскую и склад боеприпасов ликвидировали в Кузбассе

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#оружие
Подпольную оружейную мастерскую и склад боеприпасов ликвидировали в Кузбассе

В Кузбассе пресечена деятельность мастерской, в которой кустарным способом местные умельцы изготавливали оружие и боеприпасы.

Как сообщает VSE42.RU, полиция обнаружила в городе Белово Кемеровской области подпольный цех по изготовлению различного огнестрельного оружия. В ходе обыска полицейские изъяли снайперскую винтовку, пистолеты и карабин, несколько гранат, запалы и детонаторы, а также 700 граммов пороха и порядка 2,5 тысячи боеприпасов различного калибра с двумя самодельными бомбами небольшой мощности.

Также в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Новокузнецке обнаружен арсенал с оружейными комплектующими, среди которых восемь затворов, пистолетный магазин, несколько бойков и предохранителей от пистолета ПМ.

Организаторам подпольного бизнеса за изготовление и хранение оружия грозит от четырех до пяти лет лишения свободы, уточняет пресс-служба УФСБ России по Кемеровской области.
121
#оружие

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