В России
57 минут назад
Подпольную оружейную мастерскую и склад боеприпасов ликвидировали в Кузбассе
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В Кузбассе пресечена деятельность мастерской, в которой кустарным способом местные умельцы изготавливали оружие и боеприпасы.
Как сообщает VSE42.RU, полиция обнаружила в городе Белово Кемеровской области подпольный цех по изготовлению различного огнестрельного оружия. В ходе обыска полицейские изъяли снайперскую винтовку, пистолеты и карабин, несколько гранат, запалы и детонаторы, а также 700 граммов пороха и порядка 2,5 тысячи боеприпасов различного калибра с двумя самодельными бомбами небольшой мощности.
Также в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Новокузнецке обнаружен арсенал с оружейными комплектующими, среди которых восемь затворов, пистолетный магазин, несколько бойков и предохранителей от пистолета ПМ.
Организаторам подпольного бизнеса за изготовление и хранение оружия грозит от четырех до пяти лет лишения свободы, уточняет пресс-служба УФСБ России по Кемеровской области.
Также в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Новокузнецке обнаружен арсенал с оружейными комплектующими, среди которых восемь затворов, пистолетный магазин, несколько бойков и предохранителей от пистолета ПМ.
Организаторам подпольного бизнеса за изготовление и хранение оружия грозит от четырех до пяти лет лишения свободы, уточняет пресс-служба УФСБ России по Кемеровской области.
121