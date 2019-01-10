Происшествия

43 минуты назад

Два автомобиля горели в Липецке

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#пожар
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Два автомобиля горели в Липецке

Еще одна машина повреждена огнем.

Вечером ночью в Липецке дважды горели автомобили. Первый пожар, по данным МЧС, вспыхнул в 23:04 на улице Фрунзе у дома №43 - здесь загорелся автомобиль «Рено Меган». Огонь уничтожил машину полностью, у соседнего автомобиля повреждено лакокрасочное покрытие. 

В 00:48 на улице Водопьянова, 70 загорелся «Ниссан Х-Трейл». Машину потушили до прибытия пожарных. Огонь повредил бампер, фара и частично крышку багажника.

Причина пожаров устанавливаются.
497
#пожар
1

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