50 минут назад
Липецкие спасатели опубликовали список площадок для запуска салютов
ГУ МЧС по Липецкой области опубликовало список площадок специально подготовленных для запуска фейерверков и салютов.
|
№ п/п
|
Населенный пункт
|
Место расположения площадок
(адрес)
|
Количество площадок
|
Вместимость площадок
(чел.)
|
1
|
г. Усмань
|
пл. Ленина
|
1
|
800
|
2
|
с. Волово
|
ул.Ленина д.10
|
1
|
500
|
3
|
п. Лев-Толстой
|
ул. Слонского
|
1
|
1000
|
4
|
с. Становое
|
ул. Становлянская
|
1
|
200
|
5
|
г. Липецк
|
СК «Звездный» ул. Терешковой д.13
|
1
|
10000
|
6
|
г. Липецк
|
ДК «Матыра» ул. Энергостроителей д.5а
|
1
|
1000
|
7
|
г. Липецк
|
ДК «Луч» ул. Писарева д.16
|
1
|
1000
|
8
|
г. Елец
|
Набережная р. Сосна
|
1
|
3500
|
9
|
г. Данков
|
пл. Ленина
|
1
|
420
|
10
|
с. Доброе
|
ул. Октябрьская
|
1
|
150
|
11
|
с. Долгоруково
|
Центральная площадь
|
1
|
800
|
12
|
г. Задонск
|
Городская площадь
|
1
|
500
|
13
|
г. Грязи
|
ул.Красная площадь д.35
|
1
|
650
|
14
|
с. Тербуны
|
ул. Мичурина д.26б
|
1
|
500
|
15
|
с. Красное
|
Площадь рынка
|
1
|
150
|
16
|
с. Красное
|
Стадион с.Красное
|
1
|
50
|
17
|
Липецкий район с.Борино
|
ул. Ленина
Сонный пожарник
гостья