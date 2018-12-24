Происшествия

50 минут назад

Липецкие спасатели опубликовали список площадок для запуска салютов

2 378
#Новый год
Липецкие спасатели опубликовали список площадок для запуска салютов

ГУ МЧС по Липецкой области опубликовало список площадок специально подготовленных для запуска фейерверков и салютов. 

Список площадок, подготовленных для запуска фейерверков на территории Липецкой области:

№ п/п

Населенный пункт

Место расположения площадок

(адрес)

Количество площадок

Вместимость площадок

(чел.)

1

г. Усмань

пл. Ленина

1

800

2

с. Волово

ул.Ленина д.10

1

500

3

п. Лев-Толстой

ул. Слонского

1

1000

4

с. Становое

ул. Становлянская

1

200

5

г. Липецк

СК «Звездный» ул. Терешковой д.13

1

10000

6

г. Липецк

ДК «Матыра» ул. Энергостроителей д.5а

1

1000

7

г. Липецк

ДК «Луч» ул. Писарева д.16

1

1000

8

г. Елец

Набережная р. Сосна

1

3500

9

г. Данков

пл. Ленина

1

420

10

с. Доброе

ул. Октябрьская

1

150

11

с. Долгоруково

Центральная площадь

1

800

12

г. Задонск

Городская площадь

1

500

13

г. Грязи

ул.Красная площадь д.35

1

650

14

с. Тербуны

ул. Мичурина д.26б

1

500

15

с. Красное

Площадь рынка

1

150

16

с. Красное

Стадион с.Красное

1

50

17

Липецкий район с.Борино

ул. Ленина

2 378
#Новый год

Комментарии (2)

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Сонный пожарник

35 минут назад
а кто нас будет спасать от никотиновой зависимости
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гостья

45 минут назад
ой..хоть посмеяться)))))))))))) и что вы их опубликовали? да круглый год ,кто где хочет, тот и стреляет, а на НГ в каждом дворе и всем по фику на закон!!!!!!!!
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