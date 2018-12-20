Происшествия

сегодня, 13:07

У пьяного дебошира обнаружено оружие

1 658
#оружие #хулиганство
1
У пьяного дебошира обнаружено оружие

Усманским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление огнестрельного оружия), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные хранение огнестрельного оружия).

По данным следствия, обвиняемый весной 2018 года изготовил из пневматической винтовки огнестрельное оружие, которое хранил в своей квартире. О данном факте стало известно правоохранителям от сожительницы фигуранта, которая вместе с его бывшей женой обратились в правоохранительные органы и сообщили о дебоше мужчины, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина, выражавшийся грубой нецензурной бранью в присутствии сотрудников полиции, был привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. При осмотре места происшествия сотрудниками полиции было обнаружено незаконно хранимое им оружие, что стало поводом для возбуждения уголовного дела.

На стадии предварительного следствия вину в совершении преступления фигурант признал, сообщив следователю об обстоятельствах изготовления огнестрельного оружия. Вместе с тем его вина подтверждается не только его собственными признательными показаниями, но и показаниями свидетелей, протоколами осмотров места происшествия, предметов, а также иными собранными по делу доказательствами. В настоящее время материалы уголовного дела направлены для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Санкция статьи УК РФ о незаконном изготовлении огнестрельного оружия предусматривает  наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет со штрафом в размере от 100 тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 6 месяцев до 1 года, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.
1 658
#оружие #хулиганство
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Де Бош

54 минуты назад
Если быковать не будет- 2 года условно
ответить

Еще в рубрике

«Мертвая душа» из спортшколы помогла украсть свыше 210 000 рублей
#мошенничество #приговор
«Мертвая душа» из спортшколы помогла украсть свыше 210 000 рублей

8 минут назад

Происшествия
По факту обнаружение трупа в колодце Следком начал проверку
#труп #колодец
По факту обнаружение трупа в колодце Следком начал проверку

15 минут назад

Происшествия
«Меня хотят арестовать в аэропорту после прилета в Россию»
9
«Меня хотят арестовать в аэропорту после прилета в Россию»

52 минуты назад

Происшествия
Ушлые торговые представители обманули предприятие
#хищение #кража
1
Ушлые торговые представители обманули предприятие

сегодня, 12:42

Происшествия
В кипятке водопроводного колодца обнаружен труп бывшего полицейского
#труп #колодец
19
В кипятке водопроводного колодца обнаружен труп бывшего полицейского

сегодня, 11:37

Происшествия
Расследование дела об убийстве рецидивистом соседа завершено
#убийство
1
Расследование дела об убийстве рецидивистом соседа завершено

сегодня, 10:54

Происшествия