сегодня, 13:07
У пьяного дебошира обнаружено оружие
Усманским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление огнестрельного оружия), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные хранение огнестрельного оружия).
На стадии предварительного следствия вину в совершении преступления фигурант признал, сообщив следователю об обстоятельствах изготовления огнестрельного оружия. Вместе с тем его вина подтверждается не только его собственными признательными показаниями, но и показаниями свидетелей, протоколами осмотров места происшествия, предметов, а также иными собранными по делу доказательствами. В настоящее время материалы уголовного дела направлены для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
Санкция статьи УК РФ о незаконном изготовлении огнестрельного оружия предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет со штрафом в размере от 100 тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 6 месяцев до 1 года, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.
Де Бош