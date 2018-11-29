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Сланцы от «Адидас» обошлись бизнесмену в 50 000 рублей

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#контрафакт #торговля #штраф
Сланцы от «Адидас» обошлись бизнесмену в 50 000 рублей

Торговля контрафактом была выявлена в магазине на улице Шерстобитова.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение по делу о торговле контрафактом. К ответственности привлекли местного бизнесмена, 30-летнего уроженца Таджикистана.

Как указано в материалах суда, в середине лета сотрудник отдела экономической безопасности УМВД России по Липецкой области провел контрольную закупку в магазине на улице Шерстобитова. На прилавках торговой точки полицейский заметил явные подделки — две пары джинсов с лейблом «Гуччи» и пляжные тапочки с логотипом «Адидас». На предпринимателя составили протокол по ч.2 ст. 14.10 КоАП РФ «Реализация товара с незаконным использованием логотипа». Контрафактную продукцию изъяли. В ходе проверки установили, что бизнесмен не имел права торговать обувью от «Адидас». А вот джинсы от «Гуччи» суд не стал принимать во внимание: правообладатели торгового знака в России не ответили на запрос липецкой полиции.

Суд признал бизнесмена виновным в торговле контрактом и назначил ему штраф в 50 000 рублей. Пляжные тапочки у мужчины конфисковали, а вот джинсы вернули.
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#контрафакт #торговля #штраф

Комментарии (2)

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Павел

22 секунды назад
А на рынке чем торгуют?Или там можно
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Евгения

53 минуты назад
Лучше бы молодняк искали, который избивает мужиков!!!!фигней страдают!!!!
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