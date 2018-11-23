Расчет «автогражданки» станет индивидуальным

Со следующего года Центробанк и Минфин планируют начать поэтапную реформу ОСАГО, которая за пару лет должна ликвидировать недочеты существующей системы и сделать расчет тарифов индивидуальным для каждого и более прозрачным. Эксперты Банка России полагают, что вопреки опасениям водителей средняя стоимость страхования для добросовестных участников дорожного движения практически не вырастет, а, быть может, даже снизится.

Формула расчета претерпит существенные изменения

Сейчас стоимость полиса ОСАГО рассчитывается по жесткой формуле, установленной еще в 2003 году и с тех пор не менявшейся. Любой автовладелец может посидеть с калькулятором и получить примерное представление о том, сколько он заплатит, перемножив базовый тариф на многочисленные коэффициенты, учитывающие КБМ водителя, мощность автомобиля, количество аварий на нем, территориальный коэффициент и ряд других переменных.

На момент запуска ОСАГО система установленных тарифов действительно работала – она не позволяла страховым компаниям завышать цены и делала полис доступным для большинства автомобилистов. Однако, по мнению экспертов, со временем формула расчета полиса стала уравнительной, а иногда и попросту несправедливой.

– Действующую сегодня систему тарифов сложно назвать гибкой, поскольку она приводит к уравниловке всех водителей вне зависимости от их опыта и стажа, аварийности и поведения на дороге. Возьмем, к примеру, двух водителей с автомобилями LADA Granta мощностью 87 лошадиных сил из Мурманска. У одного стаж 3 года, а у второго – 20 лет. Стоимость полиса для них будет одинаковой или несущественно отличаться – 9 512 рублей, хотя по справедливости, как показывают расчеты, первый из них должен платить 29 134, а второй – 7 847 рублей. Неопытный водитель из Курганской области платит почти в 2 раза меньше безаварийного водителя Челябинска, – рассказал NewsTracker директор департамента страхового рынка Банка России Филипп Габуния.

Существующие жесткие правила не позволяют страховым компаниям ни предоставить аккуратным водителям более выгодные условия страхования, ни заставить злостных нарушителей платить больше. Изменения должны привести к более справедливой ценовой политике.

Отказ от регионального коэффициента и учета «лошадиных сил»

Среди существенных изменений, обсуждаемых на законодательном уровне, одно из первых мест занимает предложение убрать территориальный коэффициент. Сейчас стоимость автогражданского страхования может вырастать в два раза или снижаться до 40% в зависимости не только от региона проживания водителя, но и от того, в каком населенном пункте он по большей части пользуется автомобилем. В маленьких городках, где движение небольшое и, соответственно, низкая аварийность, действует понижающий коэффициент, а в областных центрах он значительно повышает стоимость полиса.

– Год назад мне удалось найти работу в Липецке и перевезти семью из Задонска в областной центр. Мы с женой были готовы к определенным затратам: например, нам все еще не удается продать дом и купить квартиру в Липецке, жилье приходится снимать. Но выросшая почти вдвое стоимость ОСАГО на два наших автомобиля неприятно удивила. Оформляя полисы в областном центре, мы узнали, что вместо понижающего коэффициента 0,8, как раньше, теперь мы умножаем цену на 1,5. Машины те же, стаж растет, а платить за страховку приходится больше, – рассказал липчанин Виктор О.

Также в ходе реформы предлагается избавиться от учета мощности автомобиля при расчете стоимости ОСАГО. Сейчас за 150 лошадиных сил под капотом необходимо заплатить на 60% больше базовой стоимости полиса – в денежном выражении это составляет почти 3,5 тысячи рублей надбавки. При мощности двигателя 120 лошадиных сил цена вырастает на 40% – а ведь времена, когда такая машина считалась спортивной, ушли в прошлое. Мало того – повышающий коэффициент действует даже для легковых машин мощностью от 70 до 100 лошадиных сил – основных участников движения на российских дорогах. В новой системе расчета эту несправедливость планируется ликвидировать.

Как изменится средняя цена полиса ОСАГО?

Нововведения принципиально направлены на то, чтобы, сохранив среднюю стоимость полиса на прежнем уровне, повысить ее для нарушителей и лихачей.

– Мы предлагаем изменить систему таким образом, чтобы каждый платил столько, сколько заслуживает своим стилем вождения, и чтобы у страховых компаний была возможность использовать дополнительные критерии для оценки водителей. Тогда они смогут предлагать более дешевые полисы аккуратным водителям и устанавливать справедливую стоимость для лихачей. Сейчас это невозможно даже для таких горе-водителей, как житель Сочи, который, заплатив за полис ОСАГО всего 2 300 рублей, за 3 месяца попал в 5 аварий с суммарным ущербом в 2,2 миллиона рублей», – говорит Филипп Габуния.

Авторы реформы ОСАГО предлагают предоставить страховым компаниям право устанавливать индивидуальные тарифы внутри тарифного коридора. Для этого они смогут использовать показатели каждого водителя: то, как он водит, как часто выезжает, сколько раз попадал в аварию или платил штрафы ГИБДД. Так значительно вырастет ценовой порог для лихачей и нарушителей, больше будут платить и профессиональные водители, зарабатывающие на своем авто; зато аккуратный и опытный водитель, который раз в неделю выезжает на своей машине на дачу, будет избавлен от заоблачных платежей.

В любом случае ограничения на максимальную стоимость полиса будут сохранены. Если страховая компания начнет продавать полисы по завышенным ценам, Банк России привлечет ее к ответственности.

Кроме того, страховые компании обяжут размещать на своих сайтах онлайн-калькуляторы, позволяющие водителям рассчитать примерную стоимость полиса ОСАГО. Поскольку формула изменится, а стоимость полиса будет рассчитываться в каждом конкретном случае по-разному, законодатели постараются обеспечить автовладельцам право на получение ими полной информации.