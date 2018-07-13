Как стать успешным бизнесменом, тратя четыре минуты времени и ноль рублей в день?

Всё началось с того, что мне на глаза попался пресс-релиз о том, что Липецкая область присоединилась к федеральной программе Сбербанка и Google* «Бизнес класс».





Этот бесплатный проект, направленный на поддержку собственников бизнеса и начинающих предпринимателей. Онлайн-модули, очные мастер-классы, топовые эксперты, полезные лайфхаки и бонусы для самых активных участников – все это обещала программа. И я решил зарегистрироваться на сайте



Всю полезность и основательность этого проекта я осознал с самых первых уроков. Информация в виде небольших видеолекций очень хорошо структурирована и легко усваивается, а проходить их можно в любое удобное для тебя время. Во мне реально проснулся азарт, и я стал шаг за шагом открывать тайны ведения бизнеса. Что-то мне было уже знакомо, о чём-то я слышал, но многое узнал впервые. На изучение начального курса в комфортном режиме по два часа в день я потратил порядка пяти дней. Подкупило то, что учебный материал излагали не сухие теоретики, а самые что ни на есть практики, которые в повседневной жизни выступают активными консультантами по развитию бизнеса, и сами имеют стабильные бизнес-проекты, проверенные временем. Эх, если бы мне в своё время в университете так интересно и доступно изложили нюансы по бизнесу, я бы уже давно монетизировал свои хобби и навыки.



Сейчас прохожу курс для продвинутых и мы с супругой, следуя рекомендациям, уже разработали свой бизнес-план и конкретизировали свою бизнес-идею. В ближайшее воскресенье мы презентуем всё это близким и приступим к реализации. И если раньше я только мечтал о том, как здорово было бы заняться своим бизнесом, то теперь я практически уверен в его успехе. Ну а полезные советы надеюсь услышать на очном мастер-классе. Если у вас есть желание развить действующую компанию или попробовать себя в бизнесе, регистрируйтесь на сайте





Николай Рангов



* Представительство Google LLC. В России

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия № 1481 от 11.08.2015. Реклама



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Этот бесплатный проект, направленный на поддержку собственников бизнеса и начинающих предпринимателей. Онлайн-модули, очные мастер-классы, топовые эксперты, полезные лайфхаки и бонусы для самых активных участников – все это обещала программа. И я решил зарегистрироваться на сайте business-class.pro. Всю полезность и основательность этого проекта я осознал с самых первых уроков. Информация в виде небольших видеолекций очень хорошо структурирована и легко усваивается, а проходить их можно в любое удобное для тебя время. Во мне реально проснулся азарт, и я стал шаг за шагом открывать тайны ведения бизнеса. Что-то мне было уже знакомо, о чём-то я слышал, но многое узнал впервые. На изучение начального курса в комфортном режиме по два часа в день я потратил порядка пяти дней. Подкупило то, что учебный материал излагали не сухие теоретики, а самые что ни на есть практики, которые в повседневной жизни выступают активными консультантами по развитию бизнеса, и сами имеют стабильные бизнес-проекты, проверенные временем. Эх, если бы мне в своё время в университете так интересно и доступно изложили нюансы по бизнесу, я бы уже давно монетизировал свои хобби и навыки.Сейчас прохожу курс для продвинутых и мы с супругой, следуя рекомендациям, уже разработали свой бизнес-план и конкретизировали свою бизнес-идею. В ближайшее воскресенье мы презентуем всё это близким и приступим к реализации. И если раньше я только мечтал о том, как здорово было бы заняться своим бизнесом, то теперь я практически уверен в его успехе. Ну а полезные советы надеюсь услышать на очном мастер-классе. Если у вас есть желание развить действующую компанию или попробовать себя в бизнесе, регистрируйтесь на сайте business-class.pro. и выберете одно из двух направлений: «Хочу развить свой бизнес» и «Хочу начать свое дело». Удачи всем!Николай Рангов* Представительство Google LLC. В РоссииПАО Сбербанк. Генеральная лицензия № 1481 от 11.08.2015. Реклама