В Липецкой области до +30

В ближайшие двое суток на погодные условия нашего региона окажет влияние обширный антициклон с центром над Скандинавией, осадки маловероятны.

30 июня под влиянием южного циклона днем возможны кратковременные дожди с грозами и шквалистым ветром. Среднесуточные температуры воздуха ожидаются 21-25 градусов тепла, что на 3-6 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 июня в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью от 13 до 18 градусов тепла, днем температура составит от 25 до 30 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от +14 до +16 градусов, днем от 26 до 28 градусов тепла.

День 28 июня стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +37. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1992 году – 5 градусов тепла.