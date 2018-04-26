сегодня, 09:49
В Индии при столкновении автобуса с поездом погибли 13 детей
Водитель автобуса, перевозившего школьников, попытался пересечь нерегулируемый железнодорожный переезд, но не успел. Поезд на полном ходу протаранил транспортное средство.
Как сообщает агентство UNI, инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш на севере страны. В момент столкновения водитель автобуса пересекал нерегулируемый железнодорожный переезд и, видимо, не заметил поезд, шедший на полном ходу.
На месте происшествия работают спасательные службы. В автобусе могло находиться до 30 детей.
Причины произошедшего выясняются, - пишут "Известия".