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В Индии при столкновении автобуса с поездом погибли 13 детей

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#Столкновение поезда с автобусом #ДТП #Индия
В Индии при столкновении автобуса с поездом погибли 13 детей

Водитель автобуса, перевозившего школьников, попытался пересечь нерегулируемый железнодорожный переезд, но не успел. Поезд на полном ходу протаранил транспортное средство.

Не менее 13 детей погибли и еще восемь получили ранения в результате столкновения школьного автобуса с поездом в Индии.

Как сообщает агентство UNI, инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш на севере страны. В момент столкновения водитель автобуса пересекал нерегулируемый железнодорожный переезд и, видимо, не заметил поезд, шедший на полном ходу.

На месте происшествия работают спасательные службы. В автобусе могло находиться до 30 детей.

Причины произошедшего выясняются, - пишут "Известия".
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#Столкновение поезда с автобусом #ДТП #Индия

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