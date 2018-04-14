Самый богатый депутат областного Совета - сын бывшего вице-губернатора

а самый бедный - представитель беглого олигарха Михаила Ходорковского.

Депутаты областного Совета опубликовали свои декларации о доходах за 2017 год. Самым богатым парламентарием стал сын экс-вице-губернатора Владимира Лаврентьева, гендиректор АО "ДСК" Александр Лаврентьев с доходом в 74,4 млн рублей.Также руководитель ДСК сообщил о том, что владеет "Порш Кайенном" 2016 года выпуска и "Мерседесом Бенц" 2013 года.



На втором месте - член фракции "Справедливая Россия" Владимир Чеботарев: директор ООО "Липецкглавснаб" отчитался о 50,9 млн рублей (но еще круче финансовые показатели его жены - 76,9 млн рублей). При этом у четы миллионеров нет личного автотранспорта, а из недвижимости - только квартира и дом. На третьем месте по богатству - чета Архипенко (председатель Совета директоров АО "Энергия" заработал 50,4 млн рублей, а его жена - 37,4 миллиона).



На другом полюсе доходов - представители оппозиции. Так, самым бедным в облсовете стал депутат Олег Хомутинников, представляющий интересы "Открытой России" Михаила Ходорковского. Он заявил о заработке в 169 тысяч рублей (жена мятежного парламентария задекларировала доход в 103 тысячи рублей). Чем кормят этой семье двух несовершеннолетних детей - неизвестно. Но годовой доход на четырех человек в размере 272 тысяч рублей удивляет скромностью.



С хлеба на воду перебивается единственный в облсовете легитимный представитель ЛДПР - Павел Евграфов (он заявил о заработке в 633 тысячи рублей). Немногим больше получил бывший координатор ЛДПР Максим Халимончук - 867 тысяч рублей. В пределах миллиона с небольшим зарабатывают коммунисты (председатель обкома КПРФ Николай Разворотнев отчитался о доходе в 800 тысяч рублей, а его зять, второй секретарь обкома КПРФ Сергей Токарев заявил о заработке в 1,4 млн рублей).



В этом году продолжают удивлять парламентарии-строители. Так, Михаил Захаров, воспитывающий четверых несовершеннолетних детей (он - в разводе с их матерью), отчитался о доходе в 587 тысяч рублей. А гендиректор ООО "Липецксантехмонтаж-1" Андрей Бугаков заявил о заработке в размере 1,5 миллиона (впрочем, уж совсем не дал упасть коллегам лицом в грязь гендиректор АО "ДСК" Александр Лаврентьев).



Как обычно, реноме миллионеров подтвердили представители АПК. Так, собственник КФХ "Волков" депутат Сергей Волков отчитался о доходе в 5,5 млн рублей (плюс 4,3 миллиона жены), гендиректор ЗАО "Агрофирма имени 15 лет Октября" Дмитрий Еремеев указал в декларации 38 млн рублей, фермер Борис Богатиков - 35,1 млн рублей. Но лидер по доходам среди наших кормильцев - гендиректор ООО "Трио ХХI" Елена Латышева, указавшая в декларации о доходах 65,5 млн рублей и... прицеп! - машины к прицепу миллионерша еще не подобрала.



Низкий уровень доходности продемонстрировали "бюджетники" - спикер облсовета Павел Путилин заработал 2,9 млн рублей. Примерно столько же получили его замы - Владимир Загитов, Василий Мурузов.



Кстати, находящийся под следствием безработный депутат Александр Конаныхин сумел, проведя под арестом более чем полгода, заработать 3,1 млн рублей, сохранив от следствия как свой раритет, автомобиль "ГАЗ-21И" 1960 года выпуска, так и любимый мотоцикл "Хонда".

