Погода в Липецке

сегодня, 14:35

С антициклоном из Скандинавии в Липецкую область вернется похолодание

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С антициклоном из Скандинавии в Липецкую область вернется похолодание

В ближайшие трое суток территория Липецкой области будет находиться под влиянием юго-восточной периферии Скандинавского антициклона, осадки маловероятны. Среднесуточные температуры воздуха ожидаются 4-6 градусов тепла, что на 2 градуса ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 апреля в Липецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 6-11 м/сек, ночью местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью от -3 до +2 градусов, днем от 8 до 13 градусов тепла. 

В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура ночью от 0 до 2 градусов мороза, днем от 9 до 11 градусов тепла. 

Самым теплым 12 апреля в Липецке был в 2008 году: +22, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1928 году — 8 градусов мороза.

 

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Комментарии (2)

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Зоолог

2 минуты назад
Собаки засрали весь город! Собачников - на субботник, говно убирать!
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бойцов о.в

сегодня, 14:44
зачем переобулся.,поспешил ротама
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