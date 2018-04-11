С антициклоном из Скандинавии в Липецкую область вернется похолодание

В ближайшие трое суток территория Липецкой области будет находиться под влиянием юго-восточной периферии Скандинавского антициклона, осадки маловероятны. Среднесуточные температуры воздуха ожидаются 4-6 градусов тепла, что на 2 градуса ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 апреля в Липецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 6-11 м/сек, ночью местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью от -3 до +2 градусов, днем от 8 до 13 градусов тепла.

В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура ночью от 0 до 2 градусов мороза, днем от 9 до 11 градусов тепла.

Самым теплым 12 апреля в Липецке был в 2008 году: +22, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1928 году — 8 градусов мороза.