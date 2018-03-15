Общество

53 минуты назад

Экологи выявили нарушения в Усманском районе

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#экология
Экологи выявили нарушения в Усманском районе

Нарушители наказаны

Как сообщают в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области, за два прошедших месяца этого года, государственным инспектором в Усманском районе были проведены: 8 плановых проверок, 2 из них совместно с сотрудниками прокуратуры.

Экологи и прокуроры обследовали 7 скважин добычи подземной воды; произведен отбор воды на содержание растворённого кислорода из 23 водных объектов; обследовано 2 территории ООПТ; выявлено 5 нарушений природоохранного законодательства, лица виновные в выявленных правонарушениях привлечены к административной ответственности по ст. 8.2, ст. 8.41, ст. 8.46 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Фото: zapovednik-vrn.ru

297
#экология

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