Культура

вчера, 16:09

Стас Михайлов поблагодарил липчан в соцсетях

31 2895
#Стас Михайлов #концерт
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Стас Михайлов поблагодарил липчан в соцсетях

Певец дал концерт накануне, но слова благодарности зрителям прозвучали только сегодня.

Накануне в Липецком областном центре культуры, народного творчества и кино выступил Стас Михайлов. Около часа назад певец выложил в соцсетях - в Инстаграм и "ВКонтакте" фотографию с подписью "Липецк, спасибо! Сегодня встречаемся в Тамбове". В Инстаграм слова благодарности липчанам набрали уже около 1925 "лайков" и 33 комментария. Фото vk.com
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31 2895
#Стас Михайлов #концерт
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Комментарии (31)

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Enriko

сегодня, 02:39
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
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Вот это событие

сегодня, 00:08
Рыбаха до пупу растёгнута была.
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Это было раньше

сегодня, 00:00
По городам милионникам сегодня уже поскромнее города черёд за райцентрами.бабло оно и в африке бабло.
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он-знаменитый артист

вчера, 20:07
Его весь мир знает.Да чего там-в фигурном катании больше половины спортсменов катались под его музычку.Великий музон!Куда там Юдзуру и Загитовой до него,они даже не посмели под его шедевр кататься. Ох бабы,до чего же вы глупы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!У меня опа- и то лучше звуки издает по утрам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Ольга

вчера, 19:51
Концерт был СУПЕР. Были проданы все билеты.
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Гость

вчера, 19:33
Опа Джигурда ))
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делай выводы

вчера, 19:06
525, значит делай выводы. Стас Михайлов популярнее, чем группа Scorpions !
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Николай

вчера, 18:45
Стас, я хочу от тебя двойню!
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нет слов

вчера, 18:30
как же задолбали пиарить этого израильтянина
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Мухамед

вчера, 18:30
Какой же он милаха!!!
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