Культура
вчера, 16:09
Стас Михайлов поблагодарил липчан в соцсетях
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Певец дал концерт накануне, но слова благодарности зрителям прозвучали только сегодня.
Накануне в Липецком областном центре культуры, народного творчества и кино выступил Стас Михайлов. Около часа назад певец выложил в соцсетях - в Инстаграм и "ВКонтакте" фотографию с подписью "Липецк, спасибо! Сегодня встречаемся в Тамбове". В Инстаграм слова благодарности липчанам набрали уже около 1925 "лайков" и 33 комментария. Фото vk.com
31 2895
Enriko
Вот это событие
Это было раньше
он-знаменитый артист
Ольга
Гость
делай выводы
Николай
нет слов
Мухамед