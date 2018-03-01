Стас Михайлов поблагодарил липчан в соцсетях

Певец дал концерт накануне, но слова благодарности зрителям прозвучали только сегодня.

Накануне в Липецком областном центре культуры, народного творчества и кино выступил Стас Михайлов. Около часа назад певец выложил в соцсетях - в Инстаграм и "ВКонтакте" фотографию с подписью "Липецк, спасибо! Сегодня встречаемся в Тамбове". В Инстаграм слова благодарности липчанам набрали уже около 1925 "лайков" и 33 комментария. Фото vk.com