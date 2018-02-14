Общество

вчера, 22:41

Липчан зовут читать стихотворения о любви собственного сочинения

9 301
#День влюблённых

14 февраля будет работать "Открытый микрофон".

Завтра, 14 февраля в 19.00 в библиотеке имени Есенина состоится "День влюбленных в стихах и прозе". Как сообщают организаторы, липецкая писательница Анна Харланова прочтет несколько "Добрых рассказов" из своей новой рукописи. Автор сначала беседовала с людьми разного возраста об их детстве. И лишь потом взяла перо в руки, чтобы переложить на бумагу самое интересное. Действие в рассказах происходит в "докомпьютерные" и "доайфонные" времена. Однако все истории очень увлекательные. Ведь дети - всегда дети.

- Мероприятие будет интересно для людей разного возраста, дети оценят веселые происшествия, в которые попадает героиня, девочка Наташа, а взрослые перенесутся в собственное детство, ведь в рассказах очень точно переданы детали и атмосфера времен СССР, - отмечают организаторы. - Завершится вечер Открытым микрофоном, все желающие смогут прочесть по два стихотворения о любви собственного сочинения. Музыкальное сопровождение вечера обеспечит Поля Любавина.
9 301
#День влюблённых

Комментарии (9)

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Однако

38 минут назад
Может быть рюкзачек у полыньи - ложный след? Слишком просто все предложено.
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Как вам мои стихи

сегодня, 00:31
Я любил тебя любил, а теперь вот разлюбил....
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13

сегодня, 00:17
Да читайте стихи пока душа ребенка плавает.
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13

сегодня, 00:16
Главное не подовиться !!!
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13

сегодня, 00:14
День влюбленных , маслиница, зачем лумать о чужом горе , ребенок пропал ! Подумаеш! Любрвь и блины на кану
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13

сегодня, 00:12
А наших детей не могут найти то валонтеров мало , тообязательно чего то не хватает
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13

сегодня, 00:10
Вот взять и украсть сына Королева и весь сраный липецк будет его искать.
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13

сегодня, 00:07
Вот если бы королев сын пропал это да! Это пипец! А это так обычный ребенок;
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13

сегодня, 00:05
Все хорошо!!! Ребенок пропал, а у нас маслница, праздник ни куда не денешь пофигу , по думаешь ребенок!!!!!!!
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