Липчан зовут читать стихотворения о любви собственного сочинения

14 февраля будет работать "Открытый микрофон".

Завтра, 14 февраля в 19.00 в библиотеке имени Есенина состоится "День влюбленных в стихах и прозе". Как сообщают организаторы, липецкая писательница Анна Харланова прочтет несколько "Добрых рассказов" из своей новой рукописи. Автор сначала беседовала с людьми разного возраста об их детстве. И лишь потом взяла перо в руки, чтобы переложить на бумагу самое интересное. Действие в рассказах происходит в "докомпьютерные" и "доайфонные" времена. Однако все истории очень увлекательные. Ведь дети - всегда дети.



- Мероприятие будет интересно для людей разного возраста, дети оценят веселые происшествия, в которые попадает героиня, девочка Наташа, а взрослые перенесутся в собственное детство, ведь в рассказах очень точно переданы детали и атмосфера времен СССР, - отмечают организаторы. - Завершится вечер Открытым микрофоном, все желающие смогут прочесть по два стихотворения о любви собственного сочинения. Музыкальное сопровождение вечера обеспечит Поля Любавина.