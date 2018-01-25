В Липецке пройдёт конкурс масленичных красавиц

А в Елецком районе вместо чучела Зимы сожгут чучело Белого Ходока.

В Липецкой области уже готовятся к празднованию широкой Масленицы. Как рассказала GOROD48 режиссёр массовых мероприятий Парка Победы Наталья Галенко, в ближайший понедельник парк объявит условия конкурса масленичных красавиц. Традиционно в парке устраивают смотрины чучел Зимы, сделанных руками липчан. Уже были конкурсы на самое оригинальное и самое большое чучело, какими будут условия соревнований в этом году - пока держат в секрете. Один из рассматриваемых вариантов — летающие масленичные красавицы. Но организаторы боятся, что они не доживут до финала праздника.



Необычно собираются отпраздновать Масленицу в селе Аргамач-Пальна Елецкого района. Там вместо традиционного чучела Зимы главным объектом сжигания станет чучело Белого Ходока — это чудовищное создание, связанное с холодом, ночью и долгой зимой. В программе гуляний также стрельба из лука, метание копий, театрализованное представление, бег в мешках, ходьба на ходулях, битва мешками на бревне, снежный тир, перетягивание каната и конкурсы: съешь блин без помощи рук, поднятие гири, перепиливание брёвен, битва мешками (девушки на шее мужчин), конное шоу, масленичный столб; показательная программа от Елецкого клуба исторической реконструкции «Копьё».