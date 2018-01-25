Культура

35 минут назад

В Липецке пройдёт конкурс масленичных красавиц

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#Масленица
В Липецке пройдёт конкурс масленичных красавиц

А в Елецком районе вместо чучела Зимы сожгут чучело Белого Ходока.

В Липецкой области уже готовятся к празднованию широкой Масленицы. Как рассказала GOROD48 режиссёр массовых мероприятий Парка Победы Наталья Галенко, в ближайший понедельник парк объявит условия конкурса масленичных красавиц. Традиционно в парке устраивают смотрины чучел Зимы, сделанных руками липчан. Уже были конкурсы на самое оригинальное и самое большое чучело, какими будут условия соревнований в этом году - пока держат в секрете. Один из рассматриваемых вариантов — летающие масленичные красавицы. Но организаторы боятся, что они не доживут до финала праздника.

Необычно собираются отпраздновать Масленицу в селе Аргамач-Пальна Елецкого района. Там вместо традиционного чучела Зимы главным объектом сжигания станет чучело Белого Ходока — это чудовищное создание, связанное с холодом, ночью и долгой зимой. В программе гуляний также стрельба из лука, метание копий, театрализованное представление, бег в мешках, ходьба на ходулях, битва мешками на бревне, снежный тир, перетягивание каната и конкурсы: съешь блин без помощи рук, поднятие гири, перепиливание брёвен, битва мешками (девушки на шее мужчин), конное шоу, масленичный столб; показательная программа от Елецкого клуба исторической реконструкции «Копьё».

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#Масленица

Комментарии (4)

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бредятина

1 минуту назад
какие блин белые ходоки, оставьте нашу русскую масленицу ка есть, нефиг тащить всякую пакость из стана врага
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гостья

2 минуты назад
да что же везде политику привязываете или как обычно лишь бы на кого всё свалить бы ...идеи у людей где?????
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Будем тухнуть

16 минут назад
гостья, пока вождь не сгинет, а вместе с ним и эти ряженые, без мозгов.
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гостья

21 минуту назад
аааааааааааааа..........да когда же свежий воздух будет))))) сколько можно оставаться где-то там в 20м веке.....какие проводы зимы в феврале???????? одно и тоже везде и кругом....масленица, кокошники, частушки......
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